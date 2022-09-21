Спецвыпуск «Реальное время Live»: частичная мобилизация в России — главное
С сегодняшнего дня, 21 сентября 2021 года, указом президента России объявлена частичная мобилизация. В специальном выпуске первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live» рассказываем о том, кто подлежит призыву, кто не подлежит, сколько человек отправится в ряды вооруженных сил, каким будет денежное содержание мобилизованных, как они будут платить кредиты и многое другое.
Реальное времяОбщество
комментарии
вот так вот самоизоляция выходит боком раз можно было тогда нарушать то сейчас вовсю
добровольцев не набрали. осуждённых не набрали.
а солдаты нужны.
что будет. а будет вот что будут набирать небольшие группы по 10 тысяч человек. готовить их и на СВО ... не сразу 300 тысяч ,а так помаленьку.
силом.10 тысяч целиком по стране раз в три месяца отсылать одну партию.
ну.. может так лучше.но жить под дамокловым мечом? что придут и заберут психологически трудно. Думаю люди массово начнут прятаться. и уезжать. любыми путями. ну через среднюю азию начнут уезжать. и справки покупать. думаю врачи и военкомы озолотятся
думаю финал непредсказуем