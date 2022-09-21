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Спецвыпуск «Реальное время Live»: частичная мобилизация в России — главное

14:30, 21.09.2022 9 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Спецвыпуск «Реальное время Live»: частичная мобилизация в России — главное

С сегодняшнего дня, 21 сентября 2021 года, указом президента России объявлена частичная мобилизация. В специальном выпуске первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live» рассказываем о том, кто подлежит призыву, кто не подлежит, сколько человек отправится в ряды вооруженных сил, каким будет денежное содержание мобилизованных, как они будут платить кредиты и многое другое.

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14:41
    у нас же нет войны и военого положения какая такая мобилизация?
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    Анонимно 14:58
    да закон об обороне прямо требует наличия военного положения и состояния войны.
    вот так вот самоизоляция выходит боком раз можно было тогда нарушать то сейчас вовсю
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  • Анонимно 14:42
    22 июня была объявлена тоже частичная мобилизация. нашел текст аутентичный. Но сегодня то нет войны.. по какому праву?
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    Анонимно 18:15
    Где нашли? Тоже хочу посмотреть
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  • Анонимно 15:22
    все будет хорошо, без паники
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    Анонимно 15:43
    ты что казённый оптимист?
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  • Анонимно 16:19
    Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ
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  • Анонимно 17:03
    всё просто.
    добровольцев не набрали. осуждённых не набрали.
    а солдаты нужны.

    что будет. а будет вот что будут набирать небольшие группы по 10 тысяч человек. готовить их и на СВО ... не сразу 300 тысяч ,а так помаленьку.
    силом.10 тысяч целиком по стране раз в три месяца отсылать одну партию.

    ну.. может так лучше.но жить под дамокловым мечом? что придут и заберут психологически трудно. Думаю люди массово начнут прятаться. и уезжать. любыми путями. ну через среднюю азию начнут уезжать. и справки покупать. думаю врачи и военкомы озолотятся
    думаю финал непредсказуем
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  • Анонимно 18:06
    Вот именно, и что. Чего все напряглись
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