«Стрела-Ак Барс» проиграла в финале, потеряв звание чемпиона страны

Теперь остается доигрывать сезон в регби-7

«Динамо» — чемпион! Наши поздравления!. Фото: Динар Фатыхов

Финальным матчем в Москве завершился чемпионат России по регби. Со счетом 26:20 победу в противостоянии с казанской «Стрелой-Ак Барс» одержало московское «Динамо», впервые став чемпионом страны. Казанцы после прошлогоднего триумфа опустились на второе место. Бронзовые медали завоевала красноярская команда «Енисей-СТМ». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Второй раз подряд в регбийном финале схлестнулись Казань с Москвой

Финал чемпионата России по регби в прошлом году проходил в Казани, в текущем — в Москве, куда поехал ряд ветеранов казанской «Стрелы-Ак Барс» во главе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В начале финала на полшажочка вперед вырвалась «Стрела-Ак Барс», благодаря реализации штрафного, которую исполнил Кобус Мараис. 3:0 — с одной стороны немного, с другой — Суперкубок нынешнего года, завершившись с таким же преимуществом 20:17, принес победу москвичам.

В финале вновь сошлись Москва с Казанью. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 14-й минуте казанцы, находясь в атаке, получили шанс на второй штрафной, но отказались от него, находясь максимально близко к чужой зачетке. Но в этот раз казанцы отказались от этой попытки набрать легкие три очка, надеясь получить гораздо более тяжелые, но пять. Под скандирование московской публики «Динамо! Динамо!», практически заполнившей местный стадион, казанцы бились-боролись, пока Степан Хохлов не отдал передачу на правый фланг, и Омари Гриняев занес дыню в зачетку, по ходу продавив уже упомянутого Николая Гилева, своего конкурента по позиции на поле.

Мораис снова реализовал попытку и на 15 минуте увеличил счет до 10:0. События по фазам можно разделить по минутам. На 13-й минуте казанцы получают штрафной и отказываются от пробития. На 14-й заносят попытку и радуются, обнимая Омари Гриняева. На 15-й минуте реализуют попытку, и зрители наблюдают спокойное удовлетворенное лицо Кобуса Мараиса.

События по фазам можно разделить по минутам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Регби на экранах кинотеатра

Этот финал можно было наблюдать даже в кинотеатре — об этом позаботились в Ярославле, где, собственно, нет регбийной команды. Такое уже происходило в финале 2023 года в Пензе, и местный «Локомотив» обыграл непобедимый до того момента красноярский «Енисей-СТМ» 23:20, что в очередной раз подчеркивает важность трех очков при определении чемпиона.

Но казанцы в первой половине финала были настолько хороши, что к 20-й минуте имели комфортное преимущество 10:0. Однако статус финалиста и уверенный ход по всему сезону, когда динамовцы выиграли абсолютно все, что в классическом регби, что в семерке, мотивировал динамовцев радовать публику, продолжавшую скандировать название их команды. В итоге Иван Дорофеев занес попытку, Кортни Винаар ее реализовал, сократив преимущество казанцев до минимума 10:7.

Казанский десант на трибунах практически не было видно, но их предводитель Алексей Песошин твердо знал, что мы приехали, чтобы победить.



Кто выше прыгнет? Мяч поймает? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зоркий глаз капитана Германа

В конце Кортни Винаар запустил дыню в сторону зачетки казанцев, и Омари Гриняев был первым на мяче, пытаясь приземлить ее. Увы, его опередил Степан Хохлов, который вытянул ногу и ударил по мячу, который попал в корпус Гриняева, остался в зачетке, и его приземлил Лейтон Экстин. Банальная неразбериха, и Хохлову, конечно же, не было необходимости пытаться спасти команду, когда за него это уже готов был сделать Гриняев. Динамовцы уже успели порадоваться и даже реализовать попытку, пока видеорефери были заняты просмотром момента, ставшего спорным после обращения капитана казанцев Германа Давыдова к главному судье.

Зоркий глаз Германа углядел, что один из игроков соперничающей команды Роман Чекалин находился вне игры во время начала атаки динамовцев, и делом судейского корпуса было вынести вердикт: считать ли этот вне игры пассивным или влияющим на окончание эпизода. В этом плане зрителям, которые наблюдали игру в ярославском кинотеатре и у своих телевизоров, мониторов компьютеров и телефонов, несказанно повезло. Пока болельщики на трибунах недоумевали, чем вызвана задержка игры, теле— и видеозрители могли наблюдать развитие эпизода, слышать комментарии представителей судейского корпуса, которые вынесли решение: попытку отменить.

Зрителям у телевизоров и мониторов повезло. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После часа игры следующие 15 минут прошли при превосходстве динамовцев

Казанцы во втором тайме имели вполне реальный шанс, чтобы занести попытку, что могло стать решающим эпизодом всего матча, но динамовцы четко отзащищались. Дальше была пропущена чужая попытка без реализации на исходе первого часа игры — 12:10. Казанцы еще огрызнулись, реализовав усилиями Мараиса штрафной на 65-й минуте, сделав счет 13:12. После чего практически две подряд попытки динамовцев свели минимальное преимущество казанского клуба к двузначному у москвичей — 13-26.

За пять минут до конца стрелки провели атаку, начатую ударом ноги Германа Давыдова со своей половины поля и выловленную им же на половине чужой. После этого Давыдов сделал короткую передачу на Эдди Людика, он — такую же короткую на Степана Хохлова, который пробежал метров 30, отталкиваясь от всех находящихся на его пути соперников, включая того же Ивана Дорофеева, который сам по себе представляет сгусток мышц. Питер Стинкамп, вышедший на замену Мараиса, реализовал легкую попытку, сделав счет 26:20, и к казанцам снова вернулся шанс решить исход поединка в свою пользу с помощью одной реализованной попытки. Время оставалось, шанс у стрелков был, и Питер Стинкамп образцово-показательно запорол его. Будучи на мяче, с бегущим слева в удобной позиции Хохловым, Стинкамп решил сделать максимально неоправданный пас на правый фланг атаки в адрес Эдди Людика. Атака захлебнулась, все-таки динамовцы не такая команда, у которой вся защита состояла бы из дыр и проплешин.



Успеха были все достойны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге казанцы последовательно проиграли Суперкубок и вылетели из Кубка России. Ранее не смогли сохранить за собой звание чемпиона страны в регби-7, совершив целый ряд в решающем матче с теми же динамовцами, в этом году практически без шансов уступили им же в составе сборной Москвы в полуфинале Спартакиады России. Сейчас проиграли в финале, в котором могли победить, а в будущем попытаются побороться за медали чемпионата России по регби-7, хотя шансов на золото практически не осталось.

В эти же дни произошла трагедия: перед стартом группового этапа Кубка чемпионов скончался регбист «Лайонс» Хайрон Эндрюс. Южноафриканскому спортсмену шел 32-й год. Ранее он играл за клубы «Шаркс» и «Сэйл Шаркс», и, возможно, кто-то из его бывших партнеров играет сейчас в чемпионате России.



Ведь там и тут на поле воины. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас оставшаяся часть регбийных команд будет готовиться к завершению сезона по регби-7. Два тура состоятся с 7 по 8 ноября и с 14 по 15 ноября в Сочи. Тут необходимо оговориться, что и те игроки, которые задействованы в классическом регби, будут продолжать тренировки, поскольку они с семерочниками — одна команда.

