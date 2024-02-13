Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над территорией Брянской области дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в районе 20:30.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым