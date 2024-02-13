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Происшествия

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

21:44, 13.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Над территорией Брянской области дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел в районе 20:30.

Происшествия
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