Над Россией за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по Российской федерации. Всего было уничтожено 19 БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (6 БПЛА), — говорится в сообщении.



По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотники пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса региона. Обошлось без пострадавших.



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Илина Хакимова