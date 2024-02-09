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Над Россией за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ

08:41, 09.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

За минувшую ночь российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по Российской федерации. Всего было уничтожено 19 БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (6 БПЛА), — говорится в сообщении.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотники пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса региона. Обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова
Происшествия
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