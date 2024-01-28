В Брянской области сбили украинский беспилотник
Над Унечским районом в Брянской области российская система ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны, — говорится в сообщении.
По его словам, при инциденте никто не пострадал.
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