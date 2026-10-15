ФГУП «Авиакомплект» ищет арендатора на «президентский» Ту-214

Шансы «пристроить» борт RA-64504 растут в условиях дефицита зарубежных самолетов

Фото: Реальное время

Многострадальный «президентский» Ту-214 хочет сдать в аренду за 116,7 млн рублей в год ФГУП «Авиакомплект» после трехлетних безуспешных попыток продажи давно превратившегося в «недвижимость» воздушного судна. Самолет в федеральной собственности выставили на аукцион, торги назначили на 19 октября, но по неизвестной причине отменили. Интересен сам факт возвращения к идее «пристроить» многострадальный лайнер, который 34 года назад задумывался как современный экономичный пассажирский узкофюзеляжный самолет повышенной комфортности, а в итоге «отбивший» права на его производство Казанский авиазавод так и не смог выйти на целевой показатель — 20 машин в год. Можно ли поставить на крыло давно приземлившийся на аэродроме КАЗ самолет, под какие нужды его получится приспособить и какую роль в спросе на такого рода предложения играет нынешняя экономическая ситуация — выясняло «Реальное время».

История с предысторией

ФГУП «Авиакомплект» выставило на аукцион право на заключение договора аренды в отношении ТУ-214 с бортовым номером RA-64504 за 116,6 млн рублей в год. По данным источников «Реального времени», этот борт мог состоять на службе у президента России — обеспечивать правительственную связь.

До аукциона дело, впрочем, не дошло — лот сняли с торгов. На запрос «Реального времени» о причинах, по которым аукцион был объявлен, а потом отменен, в «Авиакомплекте» пока не ответили — комментарий предприятия будет опубликован по получении.

ФГУП «Авиакомплект» выставило на аукцион право на заключение договора аренды в отношении ТУ-214 с бортовым номером RA-64504 за 116,6 млн рублей в год. скриншот сайта torgi.gov.ru

В аукционной документации указано, что борт RA-64504 был выпущен заводом 22 июля 2002 года, оборудован двигателями 1995 и 1996 гг. выпуска, имел проектный срок службы 27,5 года и проектный ресурс в 45 тыс. летных часов, находится в неисправном состоянии и у него отсутствует 72 агрегата — от огнетушителей до элементов тормозной системы. Машина налетала почти 7,7 тыс. часов и пережила 2 плановых ремонта, последний из которых состоялся летом 2012 г.

Именно этот борт в 2023 году был выставлен на продажу за 710 млн рублей. Брокер, размещавший объявление, указывал, что он реализуется в рамках закона «О банкротстве», однако впоследствии выяснилось, что обременения на самолет не накладывались, в банкротных делах он не фигурировал, а официальной причиной продажи является приватизация имущества ФГУП «Авиакомплект», проводившаяся с разрешения правительства России. Тогда же в СМИ появилась информация, что самолет вместе с другими бортами, имеющими шансы на восстановление, хотят передать авиакомпаниям с целью восполнения дефицита самолетов большой дальности в связи со сложившейся международной обстановкой. Однако продажа борта RA-64504 так и не состоялась.

Хоть летать, хоть стоять — главное, сдать

Сегодня речь уже не идет о восстановлении полетной годности как о безоговорочном условии аренды RA-64504. «Воздушное судно… должно использоваться по целевому назначению для пассажирских перевозок на средние и дальние дистанции либо в целях наземного экспонирования и использования в качестве нелетающего учебно-демонстрационного объекта, в том числе в качестве учебного пособия», — указано в проекте договора аренды.

Иными словами, арендодатель не исключает и вариант «нетрадиционного», но весьма нередкого использования старых самолетов как в России, так и за рубежом, для размещения кафе, ресторанов и отелей. Однако такой проект в Казанском аэропорту провалился: Як-42Д планировали использовать как лаундж-бар в дополнение к ресторану «Камчатка» в отеле Muse of City, однако в итоге воздушное судно осталось просто декорацией.

Як-42Д планировали использовать как лаундж-бар в дополнение к ресторану «Камчатка» в отеле Muse of City, однако в итоге воздушное судно осталось просто декорацией. скриншот сайта Яндекс-карты

На встрече раиса РТ с предпринимателями в июле 2023 года основатель глэмпинга URMAN CAMP Ильнар Хамидуллин попросил Рустама Минниханова помочь с реализацией идеи отеля-самолета, и тот инициативу одобрил, но ее пока не воплотили в жизнь. Как считают эксперты, реализацию подобных проектов осложняют не только высокая стоимость старых самолетов и их переделки, но и строгие требования противопожарных норм.

«Можно восстановить»

Учредитель компании «АВМ Авиасервис», владелец аэродрома «Лаишево-СП», летчик-испытатель Возих Гаптрахманов, который стоял у истоков производства ТУ-214 — в тот период он занимал должность заместителя гендиректора КАЗ им. Горбунова, считает, что шансы снова поставить на крыло борт RA-64504 есть, но за это придется заплатить в прямом смысле высокую цену:

— Теоретически самолет можно восстановить и эксплуатировать после капитального ремонта. У него заложен ресурс в 45 тыс. летных часов, он далеко не израсходован. Но проблема в том, что придется ремонтировать или менять все комплектующие — это сейчас достаточно дорого. И я боюсь, что вряд ли кто за это возьмется, потому что надо будет менять двигатели, а они сейчас очень дорогие. Ну и нужно найти организацию, которая способна это сделать. Насколько я знаю, помимо завода есть две такие организации, но им будет нужна ремонтная документация, а имеется ли она — вопрос. А с учетом того, что некоторое оборудование самолета импортное и его нужно будет менять, придется проводить дополнительные испытания. Поэтому возможность поднять его в воздух — чисто теоретическая.

Возих Гаптрахманов считает, что возможность снова поднять борт RA-64504 в воздух имеется, но она «чисто теоретическая». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но с другой стороны, заметил Гаптрахманов, сегодня в России ситуация с альтернативой «тушкам» — с «Боингами» — еще хуже. На Ту-214 еще можно найти запчасти внутри России, а детали для ремонта старых американских самолетов надо искать за границей, что сегодня затруднено. Поэтому на сегодняшний день, с его точки зрения, идея с возвращением в строй Ту-214 неплоха, особенно с учетом небольшого налета этого борта и того факта, что он эксплуатировался правильно, в соответствии со всеми требованиями.

— Опять же, кто этим будет заниматься ? — задумался собеседник «Реального времени». — Я так думаю, что Ульяновский или Казанский авиационный заводы не будут, хотя в Казани у нас такой опыт был, мы ИЛ-62 переделывали в грузовики.

А на вопрос о стоимости, за которую кто-то может рискнуть и приобрести этот самолет для дальнейшего использования, Возих Гаптрахманов сказал, что, на его взгляд, реальная цена борта RA-64504 на сегодня с учетом его состояния не превышает 150 тысяч долларов по текущему курсу — 12,8 млн рублей.

«Авиакомпании берут такие самолеты»

Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ им. Туполева Алексей Лопатин считает, что у самолета с такими характеристиками, как у борта RA-64504, есть перспективы снова взлететь:

— Не имея возможности использовать борта зарубежного производства, авиакомпании берут такие самолеты. Он не выработал летный ресурс. Самое сложное, что создано на Земле человеком, это официально признанная информация, как раз турбинный двигатель — более сложного технического устройства нет, но это устройство, которое имеет достаточно большой ресурс. А двигатели ПС-90А, которые стоят на этом самолете, — хорошие. Это основные двигатели, стоявшие на наших гражданских самолетах. А Россия — одна из пяти стран на Земле, которая может выполнить полный цикл их создания, начиная от разработки, заканчивая полным циклом эксплуатации газотурбинных двигателей. Поэтому шансы восстановить их, безусловно, есть.

Что касается самого планера, то, как заметил собеседник издания, «это не советский автомобиль, который с годами ржавеет» — его запас прочности и модернизационных ресурсных возможностей достаточно серьезен. И если выполнить обследования и определенные регламентные работы, при условии, что была своевременно проведена консервация, вернуть его в строй также реально.

Чтобы оценить перспективы восстановления летных качеств и использования конкретного борта, необходимо знать, в каких условиях он хранился, какие ремонтные работы на нем выполнялись, нужны заключения экспертов, говорит экс-гендиректор ОАО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев:

— Придется тщательно обследовать каждый агрегат, каждый узел с учетом регламентов конкретно по этому самолету. Еще следует учитывать, что у каждого агрегата самолета есть не только определенный ресурс в часах налета, но и в календарных сроках — и какой из них ни был бы исчерпан, этот агрегат потребует замены. В этот самолет придется очень много вложить, прежде чем он сможет взлететь.

Спикер подчеркнул, что сегодня срок изготовления некоторых запчастей для летательных аппаратов доходит до 72 месяцев, то есть восстановление самолета может оказаться делом, мягко говоря, небыстрым, а арендную плату надо будет вносить сразу.