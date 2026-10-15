ФГУП «Авиакомплект» ищет арендатора на «президентский» Ту-214
Шансы «пристроить» борт RA-64504 растут в условиях дефицита зарубежных самолетов
Многострадальный «президентский» Ту-214 хочет сдать в аренду за 116,7 млн рублей в год ФГУП «Авиакомплект» после трехлетних безуспешных попыток продажи давно превратившегося в «недвижимость» воздушного судна. Самолет в федеральной собственности выставили на аукцион, торги назначили на 19 октября, но по неизвестной причине отменили. Интересен сам факт возвращения к идее «пристроить» многострадальный лайнер, который 34 года назад задумывался как современный экономичный пассажирский узкофюзеляжный самолет повышенной комфортности, а в итоге «отбивший» права на его производство Казанский авиазавод так и не смог выйти на целевой показатель — 20 машин в год. Можно ли поставить на крыло давно приземлившийся на аэродроме КАЗ самолет, под какие нужды его получится приспособить и какую роль в спросе на такого рода предложения играет нынешняя экономическая ситуация — выясняло «Реальное время».
История с предысторией
ФГУП «Авиакомплект» выставило на аукцион право на заключение договора аренды в отношении ТУ-214 с бортовым номером RA-64504 за 116,6 млн рублей в год. По данным источников «Реального времени», этот борт мог состоять на службе у президента России — обеспечивать правительственную связь.
До аукциона дело, впрочем, не дошло — лот сняли с торгов. На запрос «Реального времени» о причинах, по которым аукцион был объявлен, а потом отменен, в «Авиакомплекте» пока не ответили — комментарий предприятия будет опубликован по получении.
В аукционной документации указано, что борт RA-64504 был выпущен заводом 22 июля 2002 года, оборудован двигателями 1995 и 1996 гг. выпуска, имел проектный срок службы 27,5 года и проектный ресурс в 45 тыс. летных часов, находится в неисправном состоянии и у него отсутствует 72 агрегата — от огнетушителей до элементов тормозной системы. Машина налетала почти 7,7 тыс. часов и пережила 2 плановых ремонта, последний из которых состоялся летом 2012 г.
Именно этот борт в 2023 году был выставлен на продажу за 710 млн рублей. Брокер, размещавший объявление, указывал, что он реализуется в рамках закона «О банкротстве», однако впоследствии выяснилось, что обременения на самолет не накладывались, в банкротных делах он не фигурировал, а официальной причиной продажи является приватизация имущества ФГУП «Авиакомплект», проводившаяся с разрешения правительства России. Тогда же в СМИ появилась информация, что самолет вместе с другими бортами, имеющими шансы на восстановление, хотят передать авиакомпаниям с целью восполнения дефицита самолетов большой дальности в связи со сложившейся международной обстановкой. Однако продажа борта RA-64504 так и не состоялась.
Хоть летать, хоть стоять — главное, сдать
Сегодня речь уже не идет о восстановлении полетной годности как о безоговорочном условии аренды RA-64504. «Воздушное судно… должно использоваться по целевому назначению для пассажирских перевозок на средние и дальние дистанции либо в целях наземного экспонирования и использования в качестве нелетающего учебно-демонстрационного объекта, в том числе в качестве учебного пособия», — указано в проекте договора аренды.
Иными словами, арендодатель не исключает и вариант «нетрадиционного», но весьма нередкого использования старых самолетов как в России, так и за рубежом, для размещения кафе, ресторанов и отелей. Однако такой проект в Казанском аэропорту провалился: Як-42Д планировали использовать как лаундж-бар в дополнение к ресторану «Камчатка» в отеле Muse of City, однако в итоге воздушное судно осталось просто декорацией.
На встрече раиса РТ с предпринимателями в июле 2023 года основатель глэмпинга URMAN CAMP Ильнар Хамидуллин попросил Рустама Минниханова помочь с реализацией идеи отеля-самолета, и тот инициативу одобрил, но ее пока не воплотили в жизнь. Как считают эксперты, реализацию подобных проектов осложняют не только высокая стоимость старых самолетов и их переделки, но и строгие требования противопожарных норм.
«Можно восстановить»
Учредитель компании «АВМ Авиасервис», владелец аэродрома «Лаишево-СП», летчик-испытатель Возих Гаптрахманов, который стоял у истоков производства ТУ-214 — в тот период он занимал должность заместителя гендиректора КАЗ им. Горбунова, считает, что шансы снова поставить на крыло борт RA-64504 есть, но за это придется заплатить в прямом смысле высокую цену:
— Теоретически самолет можно восстановить и эксплуатировать после капитального ремонта. У него заложен ресурс в 45 тыс. летных часов, он далеко не израсходован. Но проблема в том, что придется ремонтировать или менять все комплектующие — это сейчас достаточно дорого. И я боюсь, что вряд ли кто за это возьмется, потому что надо будет менять двигатели, а они сейчас очень дорогие. Ну и нужно найти организацию, которая способна это сделать. Насколько я знаю, помимо завода есть две такие организации, но им будет нужна ремонтная документация, а имеется ли она — вопрос. А с учетом того, что некоторое оборудование самолета импортное и его нужно будет менять, придется проводить дополнительные испытания. Поэтому возможность поднять его в воздух — чисто теоретическая.
Но с другой стороны, заметил Гаптрахманов, сегодня в России ситуация с альтернативой «тушкам» — с «Боингами» — еще хуже. На Ту-214 еще можно найти запчасти внутри России, а детали для ремонта старых американских самолетов надо искать за границей, что сегодня затруднено. Поэтому на сегодняшний день, с его точки зрения, идея с возвращением в строй Ту-214 неплоха, особенно с учетом небольшого налета этого борта и того факта, что он эксплуатировался правильно, в соответствии со всеми требованиями.
— Опять же, кто этим будет заниматься ? — задумался собеседник «Реального времени». — Я так думаю, что Ульяновский или Казанский авиационный заводы не будут, хотя в Казани у нас такой опыт был, мы ИЛ-62 переделывали в грузовики.
А на вопрос о стоимости, за которую кто-то может рискнуть и приобрести этот самолет для дальнейшего использования, Возих Гаптрахманов сказал, что, на его взгляд, реальная цена борта RA-64504 на сегодня с учетом его состояния не превышает 150 тысяч долларов по текущему курсу — 12,8 млн рублей.
«Авиакомпании берут такие самолеты»
Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ им. Туполева Алексей Лопатин считает, что у самолета с такими характеристиками, как у борта RA-64504, есть перспективы снова взлететь:
Что касается самого планера, то, как заметил собеседник издания, «это не советский автомобиль, который с годами ржавеет» — его запас прочности и модернизационных ресурсных возможностей достаточно серьезен. И если выполнить обследования и определенные регламентные работы, при условии, что была своевременно проведена консервация, вернуть его в строй также реально.
Чтобы оценить перспективы восстановления летных качеств и использования конкретного борта, необходимо знать, в каких условиях он хранился, какие ремонтные работы на нем выполнялись, нужны заключения экспертов, говорит экс-гендиректор ОАО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев:
Спикер подчеркнул, что сегодня срок изготовления некоторых запчастей для летательных аппаратов доходит до 72 месяцев, то есть восстановление самолета может оказаться делом, мягко говоря, небыстрым, а арендную плату надо будет вносить сразу.
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