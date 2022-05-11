Идеологами военно-биологической деятельности на Украине являются Обама, Байден и Ко — Минобороны

«Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности»

Министерство обороны России представило новые данные о деятельности биолабораторий США на Украине. Там сообщили, что идеологами этой деятельности являются лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.

— Так, через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена, — отметили в МО.

Фото: Минобороны

В схему были вовлечены крупные фармацевтические компании — Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead.

— Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества. Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение, — подчеркнули в ведомстве.

Также в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры для сокрытия незаконной деятельности, проведения полевых и клинических испытаний и предоставления необходимого биоматериала.

Кто еще реализует военно-биологические проекты на Украине

Также выяснилось, что военно-биологические проекты на Украине реализуют не только США, но и другие страны НАТО, например Германия и Польша.

На данный момент подтверждены следующие факты:

Германия в 2013 году запустила собственную программу по биобезопасности с участием 12 стран, в том числе Украины. С немецкой стороны в программе участвуют Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), Институт Роберта Коха (Берлин), Институт Лёффлера (Грайфсвальд) и Институт тропической медицины Нохта (Гамбург). С 2016 по 2019 военные эпидемиологи из немецкого института микробиологии вывезли 3,5 тысячи проб сыворотки крови украинцев.

Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, причем они проводились совместно с американским Институтом Бэттел — одним из ключевых подрядчиков Пентагона.

Польша также финансировала Львовский медицинский университет, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США — Институт эпидемиологии и гигиены, где с 2002-го ведут переподготовку специалистов, имеющих опыт работы с материалами двойного назначения.

Фото: Минобороны

Инфицирование фальшивых денежных купюр возбудителем туберкулеза

Есть и новая информация о биоинцидентах на Украине. Как сообщает Минобороны, есть свидетельства о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.

— Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками. Результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда, то есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше, — заявили в МО.

Заражение, согласно заключениям медиков, было сделано искусственным путем — так как материал содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулеза.

Мариуполь использовали в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры

Недавно в Минобороны рассказывали об экспериментах над пациентами областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. Сегодня были раскрыты данные об опытах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40—60 лет с высокой стадией физического истощения.

Для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран — а в январе иностранные граждане, проводившие эксперименты, были экстренно эвакуированы, а используемое ими оборудование и препараты вывезены в западные области Украины.

— Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов, — заявили в Минобороны.

В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы.

— Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение. Вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний — брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены. Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе, — отметили в Минобороны.

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