Путин: «Нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Но, к сожалению, на Украине это происходит»

В московском Кремле состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания самого договора и 20-летию создания организации. Участие в ней приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Одной из главных тем стала ситуация на Украине. Главное со встречи — в материале «Реального времени».



Проблемы в зонах ответственности

В начале встречи президент Владимир Путин поздравил коллег с юбилейными датами. Путин отметил, что объединение играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации на Украине и специальной военной операции.

— Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом… фашизмом и русофобией, оружием. После выборов в Белоруссии в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки, — подчеркнул он.

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что ОДКБ должна подключиться к миротворческой деятельности ООН.

— Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира, — отметил он.

Токаев добавил, что организации стоит уделить особое внимание проблемам в Афганистане. По его словам, нестабильная обстановка в регионе угрожает всеобщей безопасности.

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что спонсоры террористов в Афганистане имеют планы на всю Центральную Азию. Он подчеркнул, что данная проблема должна являться одним из основных направлений деятельности ОДКБ.

— Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, — сказал он.

Фото: скриншот прямой трансляции

«На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза»

Владимир Путин в свою очередь, говоря об угрозах для постсоветского пространства, уделил внимание биологическим лабораториям на территории Украины.

— Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность, а сбором биологических материалов для изучения распространения вирусов. И теперь, в ходе спецоперации на Украине, получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве, — сказал российский лидер.

Фото: kremlin.ru

Продолжая тему Украины, президент России отметил, что «на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры с так называемого коллективного Запада».

— И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Да, мы слышим, и я в разговорах это фиксирую, нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит, — отметил он.

Взаимодействие объединения с другими странами

Владимир Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при ОДКБ.

— Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств, — подчеркнул президент России.

Фото: скриншот прямой трансляции

Вместе с этим страны — участницы объединения высказались о готовности налаживания практического взаимодействия с НАТО.

— Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора, — говорится в заявлении Совета коллективной безопасности организации.

Фото: скриншот прямой трансляции

Также, говоря о НАТО, Владимир Путин отметил, что вступление Финляндии и Швеции не создаст непосредственной угрозы для России, так как у Москвы нет проблем с этими странами. По его словам, Россия будет реагировать исходя из создающихся угроз от наращивания военной инфраструктуры в Северной Европе.

— Что касается расширения Североатлантического альянса, да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. Вообще, НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны — делается это достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности, — отметил он.

В заключение президент России заявил, что лидеры стран — членов ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии, с учетом опыта миротворческой операции в Казахстане.

— Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции, будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене, — сказал Путин.