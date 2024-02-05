Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Крыма

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Он был направлен против одного из руководителей Крыма, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, группа лиц планировала подорвать в Симферополе автомобиль одного из представителей органов власти Крыма. Они уже во всем сознались.

У троих задержанных обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины, СВУ осколочно-фугасного действия и исполнительное устройство инициации, предполагающее подключение мобильного телефона.



Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела.

В сентябре ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на железной дороге в Крыму по заданию украинской разведки. Он также собирал данные о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России.

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Айрат Назипов