Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Крыма
Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Он был направлен против одного из руководителей Крыма, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, группа лиц планировала подорвать в Симферополе автомобиль одного из представителей органов власти Крыма. Они уже во всем сознались.
У троих задержанных обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины, СВУ осколочно-фугасного действия и исполнительное устройство инициации, предполагающее подключение мобильного телефона.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела.
В сентябре ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на железной дороге в Крыму по заданию украинской разведки. Он также собирал данные о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России.
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