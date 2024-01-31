Россия и Украина обменялись военнопленными

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия и Украина обменялись военнопленными. Из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии. Такое же количество солдат ВСУ передали Украине, сообщили в Минобороны России.

Российских бойцов доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня.

Обмен военнопленными между сторонами не проводился долгие месяцы. Первый обмен за долгое время состоялся в начале этого года. В Россию вернулись 248 военнослужащих.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов