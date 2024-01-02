ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В атаке задействовали высокоточное оружие большой дальности и беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Под удар попали киевские предприятия, которые производили ракеты и беспилотники, а также ремонтировали вооружение и военную технику. Еще ВС России поразили места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами. Все объекты были успешно поражены, резюмировали в оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

31 декабря российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду.



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Айрат Назипов