«Планирую прибыть в республику»: татарстанский депутат получил очередную награду за заслуги в зоне СВО

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Депутат Госсовета Татарстана, заместитель командира добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев удостоился ордена Мужества. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

— Высокой государственной награды он удостоен за проявленное личное мужество, храбрость и героизм в ходе выполнения боевых задач. Награждение бойцов Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ состоялось в зоне СВО, — рассказали в пресс-службе.

«Реальному времени» удалось связаться с Эдуардом Шарафиевым. Он озвучил свои планы на ближайшее время.

— В ближайшее время планирую прибыть в республику в краткосрочную командировку (на сессию Госсовета). Планы пока строю только краткосрочные. Так как всякое бывает, — прокомментировал депутат.

Это уже третья награда для татарстанского депутата. Ранее его награждали медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

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Айрат Назипов