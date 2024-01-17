Над Белгородской областью уничтожили четыре ракеты и два беспилотника ВСУ

В среду, 17 января, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по нескольким регионам России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.



— Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Как уточняется, попытка атаки были осуществлена с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в Белгороде сбили 7 БПЛА. На месте работают все необходимые оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

— В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место. Информация по повреждениям уточняется, — прокомментировал губернатор утренние атаки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Белгородскую область. Вчера утром сообщалось, что над регионом были перехвачены четыре БПЛА.



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Илина Хакимова