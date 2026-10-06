Как «Әдәби фест» откроет татарскую литературу молодежи

Организаторы уверены — фестиваль в Нацбиблиотеке РТ докажет, что молодое поколение по-прежнему любит читать

Для многих детей в Татарстане это первая татарская книга. Но не последняя ли?. Фото: Радиф Кашапов

На этой неделе, 9—11 октября, в Национальной библиотеке Татарстана пройдет фестиваль «Әдәби фест». Союз писателей РТ и Всемирный форум татарской молодежи объединились, чтобы показать, как сочетаются татарская литература, культура и искусство в формате спектаклей, лекций, поэтических чтений и других форм. Важная особенность: главные организаторы фестиваля — молодые люди.

Синкретическое и литературное

«Әдәби фест» в некотором роде квинтэссенция деятельности Союза писателей РТ в 2025—2026 годах, когда сюда пришел заместителем председателя по организационным вопросам поэт и музыкант Ильяс Фархуллин. Благодаря ему в здании на Муштари стали чаще проходить различные мероприятия, отголоски которых можно почувствовать и на фестивале.

— Фестиваль родился не по разнарядке, не ради какого-то импульса, не по приказу кого-либо, — говорит Ильяс Фархуллин. — С тех пор как меня позвали на должность заместителя председателя, мне хотелось объединить татарскую литературу и другие виды искусства, дать возможность литературе проявиться в других формах существования. Так зародилась идея соединить чтение произведений татарских поэтов и живое звучание оркестра. Первый такой концерт был организован в том году и является общим проектом Союза писателей РТ и Союза композиторов РТ. Гала-концерт фестиваля будет полагаться на прошлогодний опыт: объединятся оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — Ильяс Камал), поэты, писатели, вокалисты и другие.

Организацией этого фестиваля занимается больше молодежь, я надеюсь, благодаря этому он пройдет по-новому, по-особенному. При этом, например, в лектории мы поговорим о литературе разных периодов: о современности, о советском периоде и о древней поэзии.

Пока неизвестно, станет ли фестиваль постоянным, отмечает Фархуллин. Многое зависит от заинтересованности зрителей.

Ильяс Камал и Ильяс Фархуллин (слева) на фестивале «Мирас». предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Какая литература актуальна для молодежи?»

Пример сочетания видов искусств — выставки на фестивале. «Муса Джалиль: героизм и верность Родине» — это проект Национального музея РТ с подлинными фотографиями и документами из музейных фондов. А «Свистящие стрелы» — это работы художника-брызгиста Арыслана Ибрагимова, который поставил своей целью превратить одноименное произведение Нурихана Фаттаха в большой графический роман. Классику исторической прозы был посвящен камерный «Фаттах-фест», который также проходил в Союзе писателей в феврале 2026 года.

На фестивале будет организована книжная ярмарка, буккроссинг, детские мастер-классы. На всей площадке библиотеки будут играть эпизоды иммерсивного спектакля «По следам Тукая».

Здесь пройдет открытая запись подкаста «ГӘП»: Баязит Зайдуллин предложит журналисту-литератору Ихтияру Киямову и победителю историко-культурного конкурса «Тархан» Амирхану Исхакову поговорить на тему: «Какой должна быть литература сегодня? Какая литература актуальна для молодежи?».

В конференц-зале покажут два новых документальных фильма — про Хасана Туфана и Фатиха Амирхана. Музыку и поэзию можно будет услышать на гала-концерте — помимо оркестра театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под управлением Ильяса Камала, здесь выступит и Татарский хор Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева. Вход на все мероприятия фестиваля, организованного на грант раиса Республики Татарстан, свободный. При этом главный язык — татарский.

Луиза Янсуар. Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Мое желание — показать сегодняшний литературный процесс»

Самая глобальная площадка — лекторий «Ачык университет»/«Открытый университет». Поэт Луиза Янсуар, например, прочтет на нем две лекции: «Историческая реконструкция, интертекстуальность и полифонизм в современной тюркской поэзии (на примере литературных переводов)» и «Модель мира и философия жизни в произведении «Улей» Ландыш Абударовой».

— План лекции мы составляли втроем, — говорит Янсуар. — Я, Ильяс Фархуллин и Ландыш Абударова. Мое желание — показать сегодняшний литературный процесс. Я, к примеру, только что вернулась из Турции, с литфестиваля, потому буду рассказывать о турецких поэтах моего возраста, которых сейчас перевожу, с точки зрения историчности, мотивов. Мне кажется, в наше время не хватает анализа современных произведений.

Заведующий Музеем татарской книги Айдар Шайхин расскажет о наследии забытых писателей. По его мнению, в современной татарской литературе сейчас наблюдается своеобразное двоемирие.

— Есть молодежь, которая интересуется татарской литературой, создает ее, при этом уважает и изучает литературу старшего поколения, — говорит Шайхин. — И есть мир старших. И они существуют отдельно. К примеру, в эти же дни проходит вечер памяти поэта Рашита Ахметзянова. Мне кажется, у них будет аудитория постарше. Я бы не назвал это проблемой, это особенность, и мне кажется, такие фестивали должны объединять поколения, но над этим еще нужно работать, сближать творчество более старшего поколения с молодыми через живые встречи, общение. Такие форматы существуют, но, мне кажется, их не хватает.

Айдар Шайхин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вероятно, одна из самых актуальных лекций — это рассказ Азата Валиева о поэтических сообществах Казани. Будучи двуязычным поэтом, он, что называется, вхож в разные городские тусовки.

— Я думаю, в русскоязычной тусовке все происходит более неформально, мероприятия, например, проходят в барах, — говорит Валиев. — А татарские, наоборот, поближе к таким явлениям, как театр. С другой стороны, на татарских поэтических слэмах можно увидеть людей разных возрастов, на русских — такого меньше. При этом у татарских поэтов нет среды. Они все по отдельности, не хотят объединяться, но на «открытых микрофонах» я вижу, что постепенное движение в эту сторону есть. Кстати, давно хочу сделать слэм, в котором участвовали бы только признанные поэты-классики.