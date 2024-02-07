Совфед одобрил закон о приостановке срочных контрактов мобилизованных госслужащих

Совет Федерации одобрил закон о приостановке срочных контрактов мобилизованных госслужащих.

Согласно действующим нормам, если срок действия срочного служебного контракта государственного служащего истекает во время его военной службы, контракт расторгается, а сохранение должности не гарантируется.

Одобренный закон предусматривает приостановку срочного служебного контракта с мобилизованными госслужащими, при этом их должности будут сохраняться.

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Маргарита Головатенко