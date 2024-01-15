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Силы ПВО сбили три ракеты «Точка-У» над Курской областью

07:33, 15.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Ночью 15 января ВСУ попытались ударить по Курской области тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО три ракеты были уничтожены в небе над регионом. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Губернатор области Роман Старовойт в своем telegram-канале уточнил, что снаряды были уничтожены на территории Фатежского района.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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