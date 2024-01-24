В Орловской области уничтожили украинские беспилотники
Утром среды российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
Беспилотные летательные аппараты уничтожили над Железнодорожным и Северным районами.
На месте происшествия работают службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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