Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева. Об этом сообщили в Минобороны России.

От украинских войск была освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Отмечается, что в боях за Авдеевку ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и военную технику.



Сейчас ведутся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков и блокированию украинских подразделений, которые город засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Благодаря освобождению города российские войска смогли отодвинуть линию фронта от Донецка. Это существенно обезопасит его от украинских ударов.



Информация о продвижении армии России не предавалась огласке до тех пор, пока город не был полностью взят под контроль. Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению ДНР от ВСУ.



Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести свои войска из Авдеевки. Об этом он написал в соцсетях.



Украинская армия захватила Авдеевку еще в 2014 году, превратив северный пригород Донецка в мощный укрепрайон. До этого территорию контролировали силы ДНР.

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Галия Гарифуллина