Российские войска сбили над Брянской областью два беспилотника ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российская система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — сказал он.

По его словам, оперативные службы работают на месте. В свою очередь, Минобороны России уточнило, что атака со стороны ВСУ произошла около 17.00 мск.

Вчера над территорией Брянской области также были сбиты два украинских БПЛА. Первый был уничтожен в Погарском районе, а второй — над Сеевским районом.

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Максим Кокунин