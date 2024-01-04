Минобороны России: за Украину воюют более 13,5 тысяч наемников

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Министерстве обороны России заявили, что на Украину за время проведения специальной военной операции прибыло более 13,5 тысяч наемников. Российские войска ликвидировали более 5,9 тысяч наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. наемников: более 8,5 тыс. из Европы, более 1,7 тыс. из Азии, более 2,7 тыс. из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки, — говорится в сообщении.

Около 5,6 тысяч наемников бежало, еще более 1,9 тысячи наемников продолжают участвовать в боевых действиях.

В пресс-службе российского министерства добавили, что Украине оказывают помощь 54 страны — они потратили более $203 млрд. Подчеркивается, что в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО.

В Минобороны России указали, что иностранные государства поставили Украине около 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также около 23 тыс. беспилотников.



В России возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих Украины с начала спецоперации. Под уголовное преследование попали свыше 900 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников.

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Илина Хакимова