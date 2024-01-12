Татарстанцы отправили свыше 5 тысяч посылок в зону СВО за 2023 год

За 2023 год в зону спецоперации доставили 160 тысяч писем и посылок. За это время жители Татарстана отправили бойцам более 5 тысяч посылок, сообщили в пресс-службе «Татарстан Почтасы».

Отделения почты принимают посылки весом до 10 кг для военнослужащих в зону спецоперации бесплатно. Такая мера действует с 1 мая 2023 года.

Уточняется, что посылки передаются представителям Минобороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

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