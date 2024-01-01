Число погибших от удара ВСУ по Белгороду достигло 25

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 25, из них пятеро — дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.



1 января в детской областной больнице умерла четырехлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести. У нее были ранения грудной клетки и внутренних органов. Девочку было невозможно эвакуировать из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

Число раненых достигло 109. За медпомощью обратились мужчина и женщина. 45 пострадавших остаются в больницах областного центра, еще 25 — в других больницах.

Первую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

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Маргарита Головатенко