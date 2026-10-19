Муравьева без тренера, первое золото Нелюбовой, Семененко — с разгромным преимуществом

Итоги первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Фото: Сергей Козлов

С 17 по 18 октября в Казани прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда — 2026». Каждый старт внутренней серии сейчас особенно важен: по итогам этапов формируется сборная страны и определяются кандидаты на чемпионаты Европы и мира. Ситуацию добавляет и ISU, выделивший россиянам лишь по одной квоте в каждом виде программы. О том, кто поднялся на пьедестал и как развернулась борьба за медали, — в материале «Реального времени».

Победила Камилла, но не Валиева



Казанский этап Гран-при России обещал стать одним из самых интригующих событий сезона — и главной причиной тому было возвращение на лед Камилы Валиевой. Ее появление в списке участников уже само по себе привлекало внимание болельщиков, однако за несколько дней до старта фигуристка сообщила, что не сможет выступить из-за болезни.

Вслед за этим стало известно и об отсутствии Дины Хуснутдиновой. Год назад она сенсационно выиграла домашний этап, чисто исполнив тройные аксели и в короткой, и в произвольной программах, и считалась одной из главных фавориток предстоящего турнира. Теперь же ее выступление отменилось по «определенным обстоятельствам».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Тем не менее турнир не потерял в зрелищности — напротив, подарил несколько неожиданных сюжетов. Одним из них стало выступление Софьи Муравьевой, которая вышла на лёд без тренера. В новой произвольной под Unstoppable певицы Sia фигуристка набрала 111,47 балла, а по сумме двух программ — 174,68, заняв десятое место. Прокат получился неровным: падение на тройном флипе, недокрут на риттбергере и одиночный сальхов. Тем не менее Муравьева справилась с волнением и выступила на турнире самостоятельно.

Ее карьера в последние годы складывалась непросто. После академии «Ангелы Плющенко» она пыталась начать заново у Алексея Мишина, но сотрудничество оказалось коротким — весной тренер сообщил, что у них разные взгляды на продолжение карьеры. В Казани она выступала как представительница Москвы, однако раскрывать, где и у кого тренируется, отказалась.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Победу в Казани одержала Камилла Нелюбова. В произвольной она открыла программу тройным акселем. Далее шли тройной флип, тройной риттбергер, комбинация тройной лутц + тройной тулуп, последовательность тройной флип + двойной аксель + двойной аксель и еще один тройной лутц. Общая сумма за произвольную — 146,86. Это позволило обойти Фролову, которая после короткой программы была первой.

— Я очень рада своему прокату, рада тому, что у меня все получилось, рада баллам. Я пока не верю, что заняла первое место, потому что это мое первое место спустя лет пять. Даже на всероссийских соревнованиях у меня не было первого места, и вот я очень счастлива, — сказала Нелюбова.

На вопрос, могла ли она исполнить два тройных акселя, фигуристка ответила, что такой вариант она не отрабатывала: «Я планировала еще до соревнований, что буду прыгать аксель и тулуп. Но сегодня тулуп не совсем получался, и мне нужно чуть больше уверенности в этом прыжке. Думаю, нужно поработать над стабильностью четверного тулупа и поднакатать связку. Надеюсь, что к главным стартам я накатаю и смогу это показать».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Анна Фролова, лидировавшая после короткой программы, в произвольной набрала 133,62 балла. Прокат омрачило падение с тройного лутца, однако остальные элементы она выполнила уверенно: тройной риттбергер, комбинация тройной флип + тройной тулуп, последовательность тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель. Несмотря на ошибку, Фролова не стала драматизировать ситуацию и отнеслась ко второму месту философски.

— Хорошо, что так сложилось, хорошо, что я справилась с трудностями, боролась. Я собой довольна, знаю, над чем работать, двигаемся вперед. Надеюсь, у меня получится восстановиться и накопить сил, сделать последний рывок в Красноярске и достойно выступить, — отметила Фролова.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Третью строчку замкнула Ксения Синицына. Она открыла вторую разминку и набрала за произвольную 136,95 балла. Первым прыжком стал двойной аксель, далее тройной флип, тройной риттбергер с недокрутом, комбинации и последовательности без грубых ошибок. Вращения и дорожка шагов получили третьи-четвертые уровни.

— Я очень довольна своей произвольной программой. Да, конечно, короткая немножко подвела, но ничего, работаем дальше, стремимся к большему, — сказала Синицына.

Фигуристка отметила, что второе дыхание после перерыва открылось благодаря смене тренерского штаба. Евгений Плющенко и его команда дали ей столько поддержки и энергии, что она почувствовала себя нужной: «Весь тренерский штаб настолько заинтересовался мной, что пошла совместная работа. Мы дополняем друг друга, все на позитиве работаем, и это не может не воодушевлять».

Возвращение Ковалева и разгром от Семененко

Мужской турнир в Казани обещал стать не менее зрелищным, чем женский. Главным фаворитом считался Евгений Семененко, который в последние сезоны стабильно держит высокую планку. Но интрига заключалась не только в его прокате: вопрос стоял и в том, сможет ли Андрей Мозалев составить ему конкуренцию. К тому же вечер обещал еще один сюжет — возвращение Артема Ковалева, пережившего серьезную травму и вновь заявившего о себе.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Первое место, как и ожидалось, занял Евгений Семененко с суммой 296,13 балла. В произвольной он открыл программу четверным риттбергером и тулупом, затем исполнил четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, сольный четверной сальхов и чистую серию прыжков. Судьи оценили произвольную в 195,93 балла — лучший результат турнира. По сути, Семененко не оставил соперникам шансов: его преимущество над вторым местом составило почти 44 балла.

— Конечно, в первую очередь чувствую облегчение. Нужно быть сконцентрированным на соревнованиях и показать свой результат тренировок. Радостно, что получилось хорошо откатать и короткую, и произвольную, — сказал Семененко. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать соперников: «Каждый может выстрелить, если продемонстрирует чистые прокаты. Нужно смотреть в первую очередь на себя, на свои возможности».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Вторую позицию все же занял Андрей Мозалев с суммой 252,16 балла. Его прокат получился неровным: в произвольной он чисто исполнил четверной флип и каскад тройной аксель — тройной тулуп, но затем допустил падение с четверного тулупа и ошибку на тройном акселе. Итог за произвольную — 154,03 балла. Мозалев, обладающий хорошим катанием и чувством музыки, пока не может стабилизировать сложные элементы в соревновательных условиях.

— Вроде и медаль есть, но из-за того, что не очень хорошо откатался, смешанные ощущения. Нужно еще немножко поработать над собой — и все будет, — заявил Мозалев.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Бронзу завоевал Артем Ковалев с суммой 247,88 балла. Он стал лидером сильнейшей разминки, задав ориентир для остальных: 166,32 балла за произвольную. Его прокат оказался одним из самых уверенных в этот вечер. Для спортсмена эта медаль стала особенно важной — он вернулся на пьедестал после перелома.

— Последний раз я стоял на пьедестале еще до перелома. Я тогда сказал себе, что вернусь, и вот потихоньку возвращаемся, — сказал он.

Артем Ковалев отметил, что работа в группе Евгения Плющенко дала свои плоды: «Была сделана реальная огромная работа. Евгений Викторович сразу сказал: будет тяжело, но мне нужен результат».

Золото с осадком и работа над ошибками

Победу в парном катании одержали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, набравшие 187,50 балла. Это был их первый старт после долгого перерыва — по состоянию здоровья их не допускали к предыдущим соревнованиям. На льду они выходили последними, уже зная, что лидируют. Такое давление оказалось тяжелым. Ошибки пара связала с нюансами заходов: где-то не набрали скорость, где-то медленнее вошли. Сказалась и меньшая площадка с бортом.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Эмоции положительные, но при этом все равно внутри небольшой осадок — по поводу двух не получившихся элементов, которые и основу баллов набирают. Немного все равно портит впечатление, — признался Брюханов.

Артемьева добавила, что рада окончанию первых соревнований и золоту, но призналась, что устала — больше морально. Готовиться к последнему прокату и выходить под заключительным стартом было тяжело. Однако оба довольны тем, как справились с новыми программами. На вопрос, что важнее — первое место или чистый прокат, фигуристы ответили, что чистое катание в приоритете, а место придет само.

Реальное время / realnoevremya.ru

Серебро завоевали Таисия Щербинина и Артем Петров (184,06 балла). Однако сами фигуристы остались не слишком довольны прокатом: их расстроили не столько результат, сколько ошибки, которых они не ожидали. Особенно грубой получилась на тодесе — пара сорвалась с ребра, что для этого элемента считается серьезным сбоем.

— Очень обидно за такие уже простые элементы, как тодес. Очень грубейшая ошибка была допущена — слетел с ребра. Сам, честно, того не ожидая, последний раз даже не помню, когда слетал с ребра, — сказал Петров.

Бронза досталась Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву (177,52 балла). Свои ошибки фигуристы назвали случайностью. Евгеньев признался, что пара немного подустала, а у партнерши «сегодня немного не задалось». При этом он отметил, что лично ему каталось легче, чем на предыдущем старте в Грузии. Мухортова добавила, что на разминке все шло хорошо, и она рассчитывала повторить это в прокате, но с самого начала что-то пошло не так.



«Игра престолов» принесла золото: Леонтьева и Горелкин победили в Казани

Победу в танцах на льду одержал московский дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Ребята представили танец на тему «Игра престолов». По сумме двух прокатов они получили от судей 186,11 балла. Серебро у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (184,40), бронза — у Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова (179,03).

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

После ритм-танца Леонтьева и Горелкин захватили лидерство с 77,21 балла. В произвольном танце Пасечник и Чиризано показали лучший результат среди всех пар, но запаса, созданного в первом виде, хватило москвичам для итоговой победы.

На вопрос, добавляет ли победа в произвольном танце уверенности, фигуристы ответили, что намерены только работать дальше. «Мы ехали сюда за золотом. Надо все чисто делать и выигрывать», — отметил Горелкин. При этом пара подчеркнула, что без чистого катания первое место не будет иметь ценности.

Леонтьева призналась, что во время проката они с партнером «словили друг друга» и в финальной части выложились максимально. «Даже на тренировках не всегда так получается. В моменте мы чувствовали и взаимодействие с льдом, и друг с другом», — сказала она.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Они дебютировали на этапе Гран-при России и сразу взяли медаль. По сравнению с «Челленджером» в Батуми их результат улучшился на 13 баллов. Фигуристы признались, что не видят разницы между международными и российскими стартами: «Всегда катание — это радость».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Третье место у Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова. После не самого удачного выступления в Батуми они кардинально изменили подход к программе и смогли реабилитироваться в Казани. В произвольной они получили 107,10 балла. На вопрос, ожидали ли победы, Махноносов ответил, что на каждый старт они едут за высокими местами и выполняют задачи, поставленные с тренерами.

— На самом деле, сейчас сложно проанализировать, что значит эта медаль. Мы этого хотели и достигли. Но глобально всегда хочется больше, — сказала Рыбакова.