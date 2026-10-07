Рома Сыч против опера Ямпольского: почему адвокат «вора в законе» обратилась в ФСБ

В ходе процесса Верховного суда Татарстана защита вскрыла денежные отношения между замначальника отдела БОП МВД Татарстана и потерпевшим

Фото: Реальное время

Уголовное дело казанского борца с оргпреступностью Олеся Ямпольского может обрасти новыми эпизодами. Проверить его действия предложила ФСБ и Главному управлению собственной безопасности МВД РФ адвокат Романа Сычева — действующего «вора в законе», по версии силовиков. На заседании Верховного суда Татарстана она же огласила данные о загадочных переводах между ВИП-опером Ямпольским и потерпевшим по «воровскому» делу Рустемом Гариповым. Обращение в Москву ушло вечером 5 октября из Казани, а в Челнах в это время уже оформляли протокол о задержании Ямпольского по делу о взятке 1 млн 50 тысяч рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Странные платежи — конфликт интересов или преступление?

С заявлением в центральный аппарат ФСБ и МВД России адвокат Евгения Зубарева решила обратиться после отказа Верховного суда Татарстана в вызове на допрос свидетеля обвинения и замначальника отдела БОП управления угрозыска МВД Татарстана Олеся Ямпольского. Именно он в 2023-м еще в ранге оперуполномоченного принимал заявление от неудачливого игрока подпольных заведений Рустема Гарипова, в котором усмотрел признаки вымогательства. Он же позднее принимал участие в разработке Романа Сычева по данному делу.

Вопросы к Ямпольскому появились после повторной явки на суд Гарипова, который на вопрос защиты — связывают ли его с данным оперативником какие-либо отношения — дал отрицательный ответ. Но был весьма шокирован, когда Зубарева огласила выписку о движении средств по его счету в одном из банков, точнее четыре операции:

6 сентября 2023 года (за три недели до возбуждения дела о вымогательстве) от лица, идентифицированного банком как Олесь Александрович Ямпольский, поступают 10 тысяч рублей.

18 ноября 2023-го Гарипов отправляет Ямпольскому 5 тысяч рублей.

12 июня 2024-го Гарипов списывает в пользу оперативника БОП еще 10 тысяч.

24 февраля 2025-го Ямпольский зачисляет на счет Гарипова 9,3 тысячи рублей.

Казалось бы, суммы мелкие. Что за ними стоит — гадать не будем. Тем более что свою трактовку данных переводов адвокат не предлагает. Лишь отмечает, что именно происходило в эти же сроки с проверкой и уголовным делом. К примеру, период последнего транша от опера, по хронологии, совпадает с периодом проверки действий Сычева на предмет состава по статье 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.

По мнению Сычева и его защитника, действия нерядового полицейского следует проверить на предмет соблюдения им требований антикоррупционного законодательства. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Более того, в своем гражданском иске Гарипов указал, что за пару дней до подачи заявления о вымогательстве со стороны Сычева и иных лиц и установления признаков этого преступления рапортом Ямпольского заявитель продал за 15 млн рублей наличными свой дом.

По мнению Сычева и его защитника, действия нерядового полицейского следует проверить на предмет соблюдения им требований антикоррупционного законодательства, а «при подтверждении признаков преступления — направить материалы в Следком».

При этом подчеркивается — данные о финансовых отношениях силовика и заявителя получены при изучении материалов дела, куда приобщена выписка лишь по одному счету и только за период с 1 января 2023-го по 2 апреля 2025-го. А не стоит ли расширить эти рамки, а заодно проверить и другие счета?

Адвокат Евгения Зубарева обращает внимание на серию гражданских исков к потерпевшему Рустему Гарипову по возврату займов и на то, что уголовные дела против него в МВД возбуждать отказываются. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходатайстве о необходимости допроса Ямпольского адвокат Зубарева отмечала, что его показания необходимы для объективной оценки заинтересованности свидетеля-опера в исходе данного дела, разрешения вопроса о допустимости полученных с его участием доказательств, поскольку финансовые отношения между лицом, осуществляющим оперативные мероприятия, и объектом этих мероприятий можно расценивать как нарушение УПК и ФЗ «Об оперативной деятельности». Налицо — минимум конфликт интересов, на который сам Ямпольский, вероятно, закрыл глаза, поскольку лично допрашивал ключевых свидетелей сычевского дела и проводил ОРМ с участием Гарипова.

Гарипова и Ямпольского просят проверить на предмет коррупции

Напомним, Романа Сычева судят по обвинению в занятии и использовании высшего статуса в преступном мире, а также мошенничестве с причинением потерпевшему Гарипову особо крупного ущерба в 2 млн 540 тысяч рублей и вымогательстве у него же 1,3 млн.

На последнего в 2022-м незаконно, как считают силовики, повесили карточный долг в 4 млн рублей, тот стал искать помощи и в итоге вышел на Сычева. Последний, по версии обвинения, обещал закрыть вопрос с долгом в обмен на денежное вознаграждение, но обманул: передал Гарипову на продажу свою Toyota Land Cruiser Prado за 3,3 млн рублей, предложил после продажи добавить 2—2,5 млн рублей и купить для него, Сычева, более дорогого «коня» — ВMW X5. В СК, МВД и прокуратуре считают: Гарипов купил в автосалоне Ижевска нужный автомобиль 2019 года выпуска за 5,7 млн рублей, его собственные затраты составили 2,4 млн рублей, однако Сычев потребовал и получил еще 140 тысяч на техобслуживание — обманом, как считают силовики.

Сычев отрицает вину по всем трем эпизодам. Версию Гарипова считает оговором. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается обвинения в вымогательстве, то оно строится на продолжении истории с иномаркой: в феврале 2023-го Сычев потребовал у Гарипова «компенсацию за обман» 1 млн рублей и еще 300 тысяч на ремонт ВMW X5, утверждая, что у относительно «новой» иномарки скручен пробег. Данный аргумент правоохранители считают надуманным предлогом для требования денежных средств.

Сычев отрицает вину по всем трем эпизодам. В обоснование позиции по эпизодам с Гариповым защита еще на старте указывала — потерпевший Гарипов его оговаривает, его показания обусловлены личным конфликтом в связи с имущественным спором. При этом в материалах дела есть договор купли-продажи того же BMW X5 за 4,7 млн рублей — то есть на миллион дешевле, чем уверяет Гарипов.

Следовательно, утверждение о цене BMW X5 в размере 5 700 000 рублей основано преимущественно на словах заинтересованного потерпевшего и противоречит двум письменным договорам купли-продажи, находящимся в материалах дела.

Но вернемся к обращению в ФСБ и МВД. По данным защиты, с учетом оглашенной в суде информации о регулярных сделках Гарипова по купле-продаже авто премиум-класса, необходимо проверить все сделки с автотранспортом его и его супруги, а также автопокупки Ямпольского и членов его семьи с 1 декабря 2022-го по настоящее время.

Коллеги-силовики считают Олеся Ямпольского опытным и профессиональным сотрудником угрозыска. Сhelny-biz.ru

Кроме того, адвокат сообщает руководству спецслужб о серии гражданских исков все к тому же Рустему Гарипову в Казани, Пестрецах, на Высокой Горе с требованием возврата полученных ранее займов от гражданских лиц, причем речь идет о десятках миллионов. «Происхождение и целевое назначение данных наличных средств подлежат тщательной антикоррупционной проверке на предмет их возможной передачи должностным лицам правоохранительных органов», — говорится в обращении.

Там же подчеркивается — раз сам Гарипов пытался скрыть отсутствие финансовых отношений с Ямпольским даже в качестве переводов, значит, теоретически могли иметь место и передачи наличных и имущественных благ в качестве незаконного вознаграждения за инициирование уголовного преследования Сычева и процессуальное покровительство.

Ведь ряд кредиторов Гарипова подавали в полицию заявления о возбуждении на него уголовных дел и раз за разом получали отказные решения со ссылкой на гражданско-правовые отношения и отсутствие умысла на обман. Есть потерпевшие, что инвестировали в бизнес Гарипова по покупке авто по 10—12 млн рублей. Лишь одной из них удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту преступления, но и оно в данный момент приостановлено — в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого-обвиняемого.

Адрес части выдуман, подпись потерпевшего — подделка?

Подавляющее большинство представителей силового блока, пересекавшихся с майором Олесем Ямпольским, считают его опытным и профессиональным сотрудником угрозыска. Однако у представителей адвокатуры вопросы к законности его действий на службе возникали и раньше. К примеру, в резонансном деле покойного Вадима Липского, которого силовики считали «смотрящим по Казани» и обвиняли в вымогательстве, а суды отказывались освобождать из СИЗО в связи с болезнью — пока Липский не умер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Липского с предполагаемыми подельниками обвиняли в похищении в 2017 году бывшего «смотрящего» за казанской колонией №2 Павла Куканова и вымогательстве у него 350 тысяч рублей. Дело рассматривал Московский суд Казани, который в феврале 2026-го вернул в прокуратуру материалы по одному из фигурантов для усмотрения препятствий судом.

Указанное постановление, как следовало из материалов райсуда, оспорил лишь сам Куканов. Однако защитники провели собственное расследование и направили в Верховный суд РТ возражения, указав на то, что непосредственно потерпевший автором жалобы быть не может. И вот почему:

На конверте отправитель рукописным способом указал отправителя Куканова Павла Олеговича и его адрес: Алчевск, ЛНР, ул. Волгоградская, дом 32, указал и индекс. Однако, используя открытые источники проверки контрагентов, защита установила — по указанному адресу зарегистрированы пять коммерческих фирм, и ни одной воинской части, включая ту, в которую после отправки на СВО попал бывший «смотрящий по зоне».

Защитой установлено: «письмо Куканова из ДНР» было отправлено и получено в Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом на официальном сайте «Почты России» указанное письмо получило свой идентификатор, и согласно отчету об отслеживании отправления само письмо было принято в отделении почтовой связи на улице Кремлевской в Казани 16 февраля! Далее через сортировочный центр в аэропорту Казани поступило в курьерскую доставку и 18 февраля 2026-го поступило в Московский райсуд Казани. Иначе говоря, из ДНР его отправить попросту не могли. Но это еще не все, ведь в том же отчете об отслеживании данного письма в качестве отправителя указан Ямпольский О.А. — указывали представители защиты в своих возражениях, поясняя, что это сотрудник МВД, осуществлявший оперативное сопровождение по данному делу и допрошенный по нему же в качестве свидетеля!

Никакую процессуальную оценку действиям указанного свидетеля-опера адвокаты да и фигуранты дела дать не просили. А суд не стал выносить частное определение по данному факту, который при желании можно было бы рассмотреть на состав таких преступлений, как фальсификация и создание помех правосудию. Ведь кроме почтовых скриптов экспертное исследование подписи на конверте и в письме от имени защитника Родины Куканова П.О. показало — писал, вероятно, не он, а другой человек с подражанием его почерку.

А если бы на подобный ход осмелилась сторона защиты — неужто суд и прокуратура также оставили бы его без внимания?

Появится ли желание дать оценку «жалобе Куканова» у следователей сейчас — покажет время.

Как Ямпольского и неустановленных заподозрили в коррупции

Задержание майора Ямпольского никак не связано с поданным защитой Сыча обращением. Тут, как говорится, совпало. Разработку этого сотрудника вели оперативники службы собственной безопасности МВД Татарстана совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Причем, как прозвучало накануне в суде, силовики проводили оперативные мероприятия, в ходе которых осуществлялась передача денежных средств коллеге. При этом о задержании с поличным почему-то не сообщается, и никакого оперативного видео с изъятыми у фигуранта денежными купюрами тоже нет. Не приобщались такие записи и к ходатайству СК об аресте Олеся Ямпольского, которое вчера рассматривал Набережночелнинский суд. Может, это доказательство решили придержать, а может, ОРМ прошло не по сценарию и момент получения денег зафиксировать не удалось?

По существу дела Олесь Ямпольский в суде не высказывался. Показаний следователям он пока тоже не дает. Реальное время / realnoevremya.ru

Уголовное дело против Олеся Ямпольского возбудили 5 октября, в День работников уголовного розыска. Задержали его в Казани, после чего доставили в Челны, по месту дислокации 6-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану. На допросе в качестве подозреваемого от дачи показаний задержанный отказался. На очной ставке со свидетелем-взяткодателем занимал такую же позицию.

Не стал делиться своей версией событий и в зале суда. Заявил одно: «С задержанием не согласен».

Старший следователь Алмаз Ахметзянов информировал — дело против Ямпольского и неустановленных лиц возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, предварительно установлено — замначальника отдела БОП «получил 1 млн 50 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство деятельности арендаторов притонов по оказанию услуг проституции в городах Казань и Набережные Челны».

Следователи считают: у Ямпольского есть неустановленные сообщники в погонах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве основания для задержания представитель СК указал тот факт, что очевидцы указали на Ямпольского как на лицо, совершившее преступление. «Причастность подтверждается в том числе проведенным ОРМ, в ходе которого Ямпольский получил взятку в особо крупном размере в виде денег, показаниями свидетеля, иными материалами дела», — заметил Ахметзянов, напомнил санкцию статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы, а еще выразил опасение, что благодаря занимаемой должности, влиянию и деловым связям в Татарстане, а также в органах МВД может создать помехи следствию, путем уничтожения доказательств, воздействия на свидетелей и побега.

Важный момент — одним эпизодом дело вряд ли закончится.

— У следствия имеются основания полагать, что Ямпольский причастен к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений против госвласти. В том числе совершенных совместно с неустановленными на данный момент должностными лицами правоохранительных органов.

Адвокат Камиль Даишев оценил показания единственного свидетеля с багажом в виде судимости и просил о домашнем аресте. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры ходатайство о заключении силовика под стражу поддержала.

Его адвокат Камиль Даишев, в прошлом — сотрудник прокуратуры РТ, начал свою речь со слов, что одна лишь тяжесть подозрений — не основание отправки в СИЗО. По его мнению, ссылки на возможность оказать давление, скрыться и т.д. ничем не подтверждаются. «В материалах уголовного дела все подозрение сводится лишь к показаниям одного единственного свидетеля, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Других доказательств в материалах, представленных суду, мы не увидели», — сообщил он. И высказал предположения — у свидетеля может быть и личная неприязнь либо иные мотивы.

Защитник сообщил суду — на иждивении у его клиента шесть детей и супруга ждет седьмого, у самого Ямпольского есть хронические заболевания. Просил рассмотреть возможность домашнего ареста.

После ареста Олесю Ямпольскому предъявили обвинение. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цифра в 100 млн рублей, указанная в одном из ТГ-каналов, в качестве возможного размера коррупционных взносов по этому делу за пять лет в суде не озвучивалась.

В постановлении о возбуждении дела действительно фигурирует период 2021—2026 годов, однако при этом оплата коррупционных услуг силовика по одному возбужденному эпизоду пока оценена все в те же 1 млн и 50 тысяч рублей.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марс Самитов, экс-председатель Набережночелнинского суда, постановил — отправить майора в СИЗО до 5 декабря. Правда, сразу после заседания Ямпольского сначала доставили в Следком, где предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.