«Что-то движется»: посланник Папы Римского рассказал о прогрессе в разрешении украинского конфликта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Посланник Папы Римского Франциска Маттео Дзуппи заявил о прогрессе в вопросе достижения мира на Украине. Его слова передает итальянская газета Corriere della Sera.

— Что-то движется. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И россияне, и украинцы признали роль Святого престола, — сказал собеседник.

Маттео Дзуппи заявил, что Китай может сыграть большую роль в вопросе урегулирования конфликта.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Он напомнил, что они закончились полтора года назад, когда киевский режим по указанию Великобритании отказался от дипломатического урегулирования. Позднее Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.

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Айрат Назипов