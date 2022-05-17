«Неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма»

«Антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны»

«Необъявленная война»

Глобальная агрессия против России имеет не только политическое и экономическое, но и идеологическое измерение, считает секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. Свое мнение он выразил на заседании научного совета при СБ РФ.

— Ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине показывает, что неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма, направленную в первую очередь на искоренение Русского мира, — заявил Патрушев.

По его мнению, западные страны хотят повлиять на «традиционные российские духовно-нравственные ценности и культуру». Для них это один из основных механизмов сдерживания и разрушения России.

Кадр видео Минобороны России

Патрушев считает, что против России ведется «необъявленная война» и задумывалась она еще до февраля, то есть до начала специальной военной операции на Украине. Он уверен, что Запад реализовал бы свои планы в этом направлении в любом случае, независимо от действий Москвы.

— Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны, — считает Николай Патрушев.

Развал глобальной архитектуры безопасности

Секретарь Совета безопасности России заявил, что Запад запустил процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы. Ее итогом неминуемо стал рост напряженности во всем мире.

Патрушев оценивает мировую обстановку как непростую. По его мнению, мир столкнулся с «беспрецедентным геополитическим кризисом».

Фото: kremlin.ru

Он заявил, что Запад наращивал поддержку Киева, подталкивая его «к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции». По его мнению, Штаты и их сателлиты решили сделать упор на экспансию у российских границ.

— Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ, — рассказал Патрушев.

Спецоперация сорвала замыслы Запада

Патрушев уверен, что благодаря началу 24 февраля специальной военной операции коварные планы Запада были сорваны. Ему не удалось подстроить Россию под свой уклад.

— Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств, — рассказал Патрушев.

На фоне таких замыслов Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине — «уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию». По словам Патрушева, операция стала неким превентивным действием.

Кадр видео Минобороны России

Теперь же научному совету при Совбезе России предстоит выработать оптимальную стратегию противодействия экономической агрессии, развернутой коллективным Западом, заявил Патрушев. Сделать это намерены в сжатые сроки, пишет ТАСС.

Патрушев считает, что Украина может перестать существовать как государство

Патрушев высказывается в подобном ключе уже не в первый раз. В конце апреля он уже говорил, что США хотят ослабить Россию, а Киев — лишь средство на пути достижения этой цели. Вместе с этим, по его словам, Вашингтон начал создавать антироссийские настроения еще задолго до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

— В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ, — заявлял Патрушев.

Фото: kremlin.ru

По прогнозу Патрушева, политика Запада и киевского режима может привести к тому, что Украина перестанет существовать как государство. Угроза распада существует сразу для нескольких государств.

