«Неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма»
«Антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны»
«Необъявленная война»
Глобальная агрессия против России имеет не только политическое и экономическое, но и идеологическое измерение, считает секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. Свое мнение он выразил на заседании научного совета при СБ РФ.
— Ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине показывает, что неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма, направленную в первую очередь на искоренение Русского мира, — заявил Патрушев.
По его мнению, западные страны хотят повлиять на «традиционные российские духовно-нравственные ценности и культуру». Для них это один из основных механизмов сдерживания и разрушения России.
Патрушев считает, что против России ведется «необъявленная война» и задумывалась она еще до февраля, то есть до начала специальной военной операции на Украине. Он уверен, что Запад реализовал бы свои планы в этом направлении в любом случае, независимо от действий Москвы.
— Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны, — считает Николай Патрушев.
Развал глобальной архитектуры безопасности
Секретарь Совета безопасности России заявил, что Запад запустил процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы. Ее итогом неминуемо стал рост напряженности во всем мире.
Патрушев оценивает мировую обстановку как непростую. По его мнению, мир столкнулся с «беспрецедентным геополитическим кризисом».
Он заявил, что Запад наращивал поддержку Киева, подталкивая его «к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции». По его мнению, Штаты и их сателлиты решили сделать упор на экспансию у российских границ.
— Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ, — рассказал Патрушев.
Спецоперация сорвала замыслы Запада
Патрушев уверен, что благодаря началу 24 февраля специальной военной операции коварные планы Запада были сорваны. Ему не удалось подстроить Россию под свой уклад.
— Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств, — рассказал Патрушев.
На фоне таких замыслов Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине — «уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию». По словам Патрушева, операция стала неким превентивным действием.
Теперь же научному совету при Совбезе России предстоит выработать оптимальную стратегию противодействия экономической агрессии, развернутой коллективным Западом, заявил Патрушев. Сделать это намерены в сжатые сроки, пишет ТАСС.
Патрушев считает, что Украина может перестать существовать как государство
Патрушев высказывается в подобном ключе уже не в первый раз. В конце апреля он уже говорил, что США хотят ослабить Россию, а Киев — лишь средство на пути достижения этой цели. Вместе с этим, по его словам, Вашингтон начал создавать антироссийские настроения еще задолго до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.
— В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ, — заявлял Патрушев.
По прогнозу Патрушева, политика Запада и киевского режима может привести к тому, что Украина перестанет существовать как государство. Угроза распада существует сразу для нескольких государств.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым