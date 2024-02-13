Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс выдачи льгот и документов участникам СВО

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по ускорению выдачи льгот, документов и выплат участникам спецоперации. Поручение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур, — сказано в сообщении.

В декабре Совет Федерации и Минобороны начали работу над разработкой равных мер поддержки для участников спецоперации. Такую задачу законодателям и представителям министерства поставил президент страны Владимир Путин.

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Айрат Назипов