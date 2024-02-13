Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс выдачи льгот и документов участникам СВО

16:34, 13.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс выдачи льгот и документов участникам СВО
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по ускорению выдачи льгот, документов и выплат участникам спецоперации. Поручение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур, — сказано в сообщении.

В декабре Совет Федерации и Минобороны начали работу над разработкой равных мер поддержки для участников спецоперации. Такую задачу законодателям и представителям министерства поставил президент страны Владимир Путин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также