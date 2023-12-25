Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская армия полностью освободила Марьинку. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Как рассказал глава Минобороны, освобождение этого населенного пункта позволит российским войскам эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ.

Президент поздравил Сергея Шойгу и попросил поздравить и поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в освобождение Марьинки, сообщает «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 8 лет ВСУ превратили Марьинку в огромный укрепрайон. На территории создали сеть подземных тоннелей.



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Айрат Назипов