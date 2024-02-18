Шесть человек, трое из которых дети, пострадали в ДНР из-за детонации кассетных снарядов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что шесть жителей региона были ранены в результате детонации кассетных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Сегодня в результате детонации кассетных бoеприпасов противника на территории региона ранены шeсть мирных жителей, из них трoе детей, — говорится в публикации в его telegram-канале.

На мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения в Киевском районе Донецка. Еще двое жителей получили травмы в Горловке. В Пантелеймоновке из-за детонации суббоеприпаса были ранены трое мальчиков 2012, 2013, 2014 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжелое, отметил Пушилин.



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Галия Гарифуллина