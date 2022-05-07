Минобороны России сообщило о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Удалось спасти 51 человека

Фото: кадр видео Минобороны России

Эвакуировали 11 детей

Министерство обороны России сообщило о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Удалось спасти 51 человека, пишет ТАСС.

Гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан началась на этой неделе, 5 мая. За это время удалось вызволить 22 женщины, 18 мужчин и 11 детей. За субботу, 7 мая, эвакуировали всего одного человека.

— Каждому гражданину обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения, — рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

О проведении по инициативе российской стороны операции по эвакуации гражданских лиц, которых на «Азовстали» удерживают украинские националисты, Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию рассказывал накануне, 6 мая. Сообщалось, что удалось вывезти 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Их передали представителям ООН и МККК, которые доставили их в пункты временного размещения. В Минобороны России предупреждали, что 7 мая на «Азовстали» планируется провести еще одну такую же гуманитарную операцию.

В Минобороны России также рассказали, что с начала специальной военной операции из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в Россию эвакуировали 1 165 957 человек, в том числе 205 640 детей. За последние сутки вывезли 18 583 мирных жителя, среди который 1 841 несовершеннолетний.

Генсек ООН сообщал о 500 эвакуированных

Накануне, 6 мая, сообщалось, что Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста провели очередную операцию по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» в Мариуполе. Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вывезти удалось около 500 человек.

На это отреагировали в штабе территориальной обороны ДНР. Там заявили, что эта цифра, по всей видимости, выделена и неверно интерпретирована специалистами, ведущими официальный аккаунт Гутерриша в соцсети, из их публикации об эвакуации из Мариуполя 518 мирных жителей за сутки. Их доставили в пункт оказания помощи населению в Безыменном.



По данным «РИА Новости», с «Азовстали» 6 мая выехали два автобуса с эвакуированными. Первый вывез с территории завода 12 мирных жителей. На втором автобусе выехали еще 13 гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали» обсуждали Путин и Гутерриш

О находящихся на «Азовстали» гражданских лицах сообщали киевские власти. Минобороны России в ответ на это неоднократно заявляло о готовности обеспечить безопасный выход мирных жителей с территории предприятия. Об этом говорил и лично глава государства Владимир Путин.

Президент России в конце апреля обсуждал ситуации на «Азовстали» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Последний заявил, что вопрос об эвакуации мирных граждан с территории предприятия необходимо решать. Путин подчеркнул, что если на «Азовстали» в Мариуполе действительно есть гражданские лица, украинские военные обязаны их выпустить, или они действуют как террористы. Он заверял, что гуманитарные коридоры, о которых Минобороны РФ заявляет ежедневно, работают, а на «Азовстали» боевые действия уже не ведутся.



Фото: kremlin.ru

После встречи Путина и Гутерриша Управление Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам сформировало группу для эвакуации мирного населения с «Азовстали». Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак также сообщал о контактах с Россией и Украиной по дальнейшим действиям в гуманитарной сфере.



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