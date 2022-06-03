100 дней специальной военной операции на Украине

Как изменилась жизнь в России после 24 февраля — карточки «Реального времени»

Фото: кадр видео Минобороны

Сегодня ровно 100 дней с начала специальной военной операции России на Украине. События, начавшиеся 24 февраля, спровоцировали огромное количество изменений как на карте мира, так и в жизнях людей. С одной стороны, Россия встретилась с беспрецедентными санкциями, уходом с рынка иностранных компаний, ограничениями для российских спортсменов и артистов, а с другой — страна достигла множества побед как во внешних, так и во внутренних сферах государственного устройства, общественной жизни и культуры. А в кое-каких моментах не изменилось ничего. О том, как все изменилось и чем живут Россия и мир с 24 февраля, — в материале «Реального времени».

Украина



Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. С момента ее начала прошло 100 дней, за которые Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР освободила часть украинских территорий и заняла ряд стратегически важных городов. Кроме того, напряженная обстановка сложилась и в Приднестровской Молдавской Республике, где из-за находящихся здесь российских миротворцев участились случаи террористических атак.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский с начала спецоперации изменился практически до неузнаваемости.

Коллапс авиаперевозок

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке полетов из 12 аэропортов на юге страны в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. В свою очередь Украэрорух закрыл воздушное пространство и прекратил предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданами Украины. В первые дни спецоперации ряд европейских стран также закрыли свое небо для самолетов из России, создав тем самым «воздушную блокаду».

Курс «недружественных» валют

На следующий день после объявления о начале спецоперации, 25 февраля, курс доллара достиг отметки в 83,3 рубля, а курс евро — 93,3 рубля. В марте курс доллара составлял около 120 рублей. В средине мая доллар падал до отметки в 58,07 рубля, а евро — до 60,2 рубля, что стало самым низким показателем с апреля 2018 года. К концу месяца официальный курс американской валюты, который установил Банк России, составлял 62,04 рубля, а европейской — 64,43 рубля.

Демарш Visa и MasterCard



6 марта американские компании Visa и MasterCard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Наибольшей популярностью в стране стала пользоваться карта «Мир», которая на начало спецоперации была выпущена в количестве 116 миллионов.

Платежные системы

После начала проведения спецоперации ряд иностранных компаний ушли из России, а также прекратили оказывать свои онлайн-услуги на ее территории. Так, 1 марта закрылись все магазины компании Apple, а вместе с тем из-за санкций была отключена платежная система Apple Pay. Наибольшей популярностью в России стала пользоваться система СБП, так что Центробанк увеличил максимальный размер одной операции до 1 млн рублей.

Магазины и бренды



Свою работу в России на неопределенный срок прекратили также и магазины одежды, среди которых Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Zara, Bershka, H&M и другие. В настоящее время некоторые из брендов начинают восстанавливать свою работу и открываться в городских ТЦ. При этом, по информации портала «Объясняем.рф, ряд из них должны сменить свои названия.

Онлайн-шопинг



Уход иностранных магазинов также затронул и онлайн-продажу. Сайты многих брендов стали недоступны для российских пользователей. Так, одним из первых свой онлайн-магазин закрыла немецкая компания Adidas. Пользователи по-прежнему могут знакомиться с ассортиментом на сайте и в приложении. Однако в настоящее время оформить заказ нельзя.

Музыкальные платформы



Свою работу в России также прекратили и крупные онлайн-платформы. Музыкальный стриминговый сервис Spotify перестал работать для российских пользователей 11 апреля. После его ухода россияне стали массово переходить на сервис «Яндекс.Музыка». Вместе с этим музыкальный рынок покинули и зарубежные звукозаписывающие лейблы Sony Music, Warner Music и Universal Music.

Социальные сети

Проблема крупных онлайн-платформ также затронула и социальные сети. 21 марта суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Это связано с тем, что 11 марта Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Поэтому многие перешли из Instagram* в Telegram.

Кризис в автопроме

Российский рынок покинули и автоконцерны, такие как: Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), General Motors. Вместе с этим российские активы группы Renault 16 мая перешли в государственную собственность в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич».

«Непоколебимый» McDonald’s в регионах



Американская корпорация McDonald’s объявила о том, что приостановит работу в России после начала спецоперации на Украине. Поклонники фастфуда бросились в рестораны, однако большинство заведений, к удивлению россиян, продолжили свою работу как ни в чем не бывало. Компания заявила, что продолжит выплачивать зарплату в период остановки своей деятельности сотрудникам из России. А уже в мае стало известно, что рестораны иностранного бренда откроются в стране под новым названием 12 июня.

Лидеры мнений

Многие российские артисты после начала спецоперации на Украине решили покинуть страну, а кто-то был признан иностранным агентом. Так, Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман*, Ивана Дремина*, известного как рэпер Face, журналиста Александра Невзорова* и других.

Расправа над спортсменами

В спортивной сфере россиян также встретили ограничения. Так, Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Паралимпийских играх, которые проходили в Пекине с 4 по 13 марта. Кроме того, сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона 2022/23, Международная федерация хоккея лишила страну права на проведение чемпионата мира 2023 года, а Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство российской Федерации тенниса.

«Финиш» Евровидения

В феврале Европейский вещательный союз объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Тогда сообщалось, что исполнительный совет ЕВU пришел к такому решению согласно рекомендации руководящего органа «Евровидения» на основе правил мероприятия и ценностей союза. В этом году в финале конкурса победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Победители после выступления со сцены произнесли политические призывы, запрещенные регламентом мероприятия.

* СМИ, выполняющие функции иностранного агента

** физлица, выполняющие функцию иностранных агентов

* запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

* признаны экстремистскими и запрещены в РФ по решению суда от 21.03.2022