Над Белгородской областью за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

За минувшую ночь российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Он уточнил, что зафиксировано «прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения». Однако обошлось без пострадавших.

Позже Гладков добавил, что атаке подвергся и город Губкин.

— Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, — уточнил губернатор.

Вчера вечером глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили меры, принимаемые для безопасности региона.

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Илина Хакимова