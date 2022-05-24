Реджеп Тайип Эрдоган: «Турция не заслуживает тех бедствий, которые она переживает сегодня»

Программная речь президента Турции — об истоках и стратегическом видении будущего страны и нации в меняющемся мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны выступил с заявлением для прессы, которое по сути — программная речь лидера нации. Занявший уникальную позицию в глобальном противостоянии сверхдержав, придерживающийся политики маневрирования и защищающий коренные интересы своего народа турецкий лидер открыто огласил принципы, которыми сегодня руководствуется правительство страны. Очевидно, Турция всерьез намерена установить господство в своем регионе, уже в следующем году укрепить безопасность, экономический и технологический суверенитет, а все остальные региональные и глобальные игроки должны это понимать и адекватно к этому готовиться. «Реальное время» приводит литературный перевод полной стенограммы речи Эрдогана.

«Золотой век нашей страны»



— Мы рассматриваем 100-летие нашей республики не просто как обычный исторический период, а как совокупность наших достижений и целей, точку триангуляции наших стремлений, и мы ведем соответствующую подготовку. По мере того, как мы приближаемся к тысячелетию первого в истории Турции государства, становится ясно, что нам нужно больше таких расчетов и движений вверх. Чтобы увековечить наше существование в Анатолии, которое было унаследовано от сельджуков османами, а оттуда к республике, мы должны хорошо понимать меняющиеся условия мира и нашего региона и всегда ставить себя выше этой географии. Не мы, а окружающие постоянно напоминают нам, что до сих пор есть те, кто не может переварить правду, что эти земли находятся под нашим контролем, несмотря на все прошедшие века и все произошедшие события. Каждый шаг процесса распада Османской империи и установления республики, каждое его развитие является свидетельством этой истины. То же самое осознание у нашего народа, турки принимают эту национальную борьбу, несмотря на всю усталость и цену, которую они заплатили в ходе этой борьбы, начиная с XVIII века.

Тот факт, что мы увенчали национальную борьбу, главнокомандующим которой был Мустафа Кемаль Ататюрк, республикой — последним этапом нашей славной истории на этой земле — означает новое начало для нашей нации. В период становления республики мы медленно продвигались вперед в демократическом и экономическом развитии, как из-за тяжести бремени прошлого, так и из-за трудностей, связанных с созданием нашего нового государства. Несмотря на это, мы проложили для себя новый путь, сначала перейдя к многопартийной политической жизни, а затем начав движение к развитию, оно прерывалось переворотами, политической нестабильностью и терроризмом. Последние 20 лет вошли в историю как золотой век больших политических реформ нашей страны. Исходя из этого, мы хотим сделать 100-летие нашей республики символом великого прорыва, который мы начали, стремясь к идеалам века Турции.

Мы рассматриваем систему президентской республики, одну из наиболее укоренившихся реформ административной системы в нашей двухвековой истории демократии, как прелюдию и гарантию «Золотого века» Турции. С этим пониманием мы разработали комплексную программу празднования 100-летия при координации нашего Управления по коммуникациям. Мы реализуем эту программу, которая напомнит нашему народу о потерях и приобретениях, которые мы пережили за последние два века. Покажем нашей стране, как мы прошли сквозь века за последние 20 лет, и эта программа раскроет наши планы на «Золотой век» во всех его измерениях под девизом «Мы сделали вековую работу за 20 лет». Таким образом, мы надеемся начать второе столетие нашей республики с новым энтузиазмом, энергией и волнением.



Конечно, цели на 2023 год, куда мы относим 100-летие нашей республики, являются первым этапом на пути наших краткосрочных стремлений. Затем последует подготовка к 2053 году, посвященная 600-летию завоевания османами Константинополя. Мы уже начали формировать программу со всеми элементами, от технологий до безопасности, от окружающей среды до транспорта. После юбилея 2053 года, провести который мы доверим нашей молодежи, мы увенчаем наши мечты подготовкой к 2071 году — тысячелетию Манцикертской Победы (когда тюрки-сельджуки разгромили превосходящие силы Византии и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена, в результате чего Византия потеряла Армению и восточную часть Малой Азии — прим. ред.). Следующие поколения воплотят планы 2071 года, подготовят инфраструктуру и поставят перед собой новые цели. Да, как видно, мы стремимся объединить Турцию с ее целями в 2023 году, подготовить ее к 2053 году и сформировать мечты о юбилее 2071 года.

«С поддержкой народа мы вновь преодолеем трудности»

— В великой революции демократии и развития, которую мы осуществили в нашей стране, могут быть недостатки и даже ошибки. Мы готовы говорить обо всем с оппозицией, которая открыто их предъявит, примет наши достижения и восполнит пробелы. Осознавая свою ответственность перед нацией, мы работаем день и ночь, чтобы соответствовать всем требованиям управления страной, занимаясь благотворительностью и фокусируясь на вопросах служения своему народу. С другой стороны, у нас есть архаичная оппозиция, которая не может выдвинуть политику, чтобы просто принять одно из величайших бедствий, которые турецкий народ пережил в этом регионе.

Мы сталкиваемся с неглубокой оппозицией, которая контролирует каждую инвестицию, выступает против любой предоставляемой услуги, каждого реализованного проекта, но сама не может выдвинуть ни одной программы, предложения или даже намерения передать их. Нашим ориентиром являются большой труд и услуги для населения, которые мы провели в нашей стране за последние 20 лет. Отсылкой оппозиции является подход, дискурс и менталитет, которые привели нашу страну к катастрофе в начале нашего века и к разрушению целой империи.

Хотя мы понимаем, чего еще ожидать от тех, кто не смог правильно прочесть собственную недавнюю историю, осмыслить условия современного мира с его действующими лицами, отношением и соответствующей политической линией, — все это пустая мечта. Тем, кто появился с намерением присутствовать на политической сцене, высказываться и требовать поддержки, требуется быть немного предусмотрительнее.

Фото: tccb.gov.tr

Тем не менее, прошло много времени с той поры, когда некоторые в стране колебались, только потому, что вы подали голос и втянули нацию в пропасть, об остальном мы позаботились. Понятно, что отражения кризисов, конфликтов и неурядиц в мире и в нашем регионе придают смелость оппозиции. Мы знаем эту картину во всех ее измерениях и далеко за пределами того, что реализуется. Мы планируем свои собственные ответные действия и реализуем их шаг за шагом.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Турция вышла из глобальных экономических потрясений, проблем безопасности и разъедающих политических конфликтов с наименьшим ущербом. Несмотря на это, мы сталкиваемся с различными проблемами, особенно с высокой инфляцией. Конечно, Турция не заслуживает тех бедствий, которые она переживает сегодня. Но этот народ не заслуживает такой архаичной, реакционной и злобной оппозиции. Точно так же, как мы до сих пор решали все проблемы нашей страны, мы преодолеем текущие проблемы с помощью Аллаха и поддержки нашего народа. Мы оставляем оппозицию со своим порочным миром, со своими внутренними конфликтами и выходками, со своими неадекватными программами.

«Мы предпочитаем быстрее двигаться к нашим целям»

Дорогая моя нация, Турция и турецкая нация обязаны своим существованием, которое в истории распространилось на обширные территории, своей способности постоянно обновляться. Лучшее описание нашего качества — выражение Юнуса Эмре, что мы всегда рождаемся заново для тех, кто от нас устает. Самообновление означает не кардинальные изменения, а укрепление своего развития теми же идеалами. Пока мы обновляем себя, защищая наши ценности, никакая идея, никакая техника, никакие различия не представляют для нас угрозы.

Мир стоит на пороге новой трансформации, наша самая большая сила и преимущество в этот критический период — древнейшая черта нашей нации. Достигнутый нашей страной высокий уровень демократии и развития дал нам возможность занять достойное место в перестраиваемой глобальной системе.

Поскольку мы смотрим на глобальную безопасность и экономический кризис с этой точки зрения, мы не впадаем в панику перед лицом временных проблем. В то время как многие страны колеблются перед лицом неопределенности, мы предпочитаем быстрее двигаться к нашим целям, а не закрываться и ставить под угрозу наши достижения. Мы, конечно же, тем временем, не колеблясь, принимаем меры по облегчению бремени конъюнктуры для каждого из наших 85 миллионов граждан. Мы создаем и используем все эти механизмы, которые защитят наших граждан, особенно тех, кто нуждается в материальной поддержке, как малообеспеченные слои населения.

Наш подход заключается в таких действиях, как повышение минимальной заработной платы, окладов и пенсий для государственных служащих, расширение спектра социальной помощи, пакетов поддержки и субсидий. Поскольку мы удовлетворяем потребности нашей страны в инвестициях в инфраструктуру во всех областях, от здравоохранения до образования, от транспорта до энергетики, нашим следующим приоритетом будет политика, которая повысит уровень благосостояния нашего народа. Мы продолжим снижать бремя стоимости жизни для нашего народа, предприняв новые шаги в этом направлении в ближайшие месяцы. Конечно, эти события имеют и международные последствия.

«Не все могут стерпеть независимый статус Турции»

— Мы переживаем период, когда расшатываются основы мировой экономики и образуются серьезные трещины в архитектуре глобальной безопасности. Даже в таком процессе не удивительно, а прискорбно, что те, кто всегда блокировал развитие Турции своей политикой, настаивают на той же позиции. В прошлом те, кто манипулировал нашей страной с помощью путчистов, политических и экономических «киллеров», по-прежнему держат нашу страну на прицеле, несмотря на собственную коррумпированность. Те, кого не волнует ничего, кроме собственной безопасности и благополучия, не могут мириться с независимым статусом Турции. Их заявления по этому вопросу обусловлены не стремлением обеспечить права, свободу и правила экономики, а из их заботы о защите собственных интересов.

Те, кому нет дела до страданий миллионов людей, потребности которых мы удовлетворяли годами, защищают законную цель зон безопасности, созданные нами вдоль наших южных границ и за ними. Они не могут предложить нам ни союзничества, ни уроков по правам человека.

«Мы приложили все усилия, чтобы заключить мирное соглашение»

— Говоря об этом, мы оказали самую серьезную поддержку Украине, четко заявив, что никогда не поддержим посягательств на ее территориальную целостность и права на суверенитет, даже в ее борьбе на севере Черного моря. Мы смело заявляли о своей позиции со всех трибун и на каждом уровне, что у нас есть отношения и с Россией. Вместо участия в «спектаклях», которые не будут способствовать разрешению кризиса, мы продолжили наши политические и гуманитарные отношения с Россией и приложили самые большие усилия для обеспечения прекращения огня в регионе, а затем для заключения постоянного мирного соглашения. Если страны, подавшие заявку на членство в НАТО, оглянутся на свою историю, то увидят, что мы внесли большой вклад в борьбе с угрозами, исходящими с Востока.

В прошлую пятницу и субботу я провел довольно интенсивные переговоры по телефону в этом контексте. Мы подробно обсудили эти вопросы с премьер-министром Нидерландов г-ном Рютте, генеральным секретарем НАТО г-ном Столтенбергом, премьер-министром Великобритании г-ном Борисом Джонсоном, премьер-министром Швеции г-ном Андерссоном и президентом Финляндии г-ном Ниинистё. Я открыто представил всем собеседникам позицию Турции по расширению НАТО, напомнив о борьбе с терроризмом и союзнической солидарности.

«Мы заявили, что не принимаем антитурецких подходов»

— Прежде всего, мы сказали, что мы не можем согласиться с тем, чтобы террористические организации принимали участие в НАТО. Вы знаете нашу ошибку: в период выхода Греции и Франции из НАТО Турция их поддержала. И что случилось потом? Как эта Греция относится к нам сейчас? Разве Греция не является маршрутом передвижения для террористической организации FETO в Европу? Не она ли «кормит» террористические организации на своей территории? В настоящее время в Греции 10 военных баз, и кому Греция угрожает этими базами? Или почему эти базы создаются в Греции? Сейчас Греция должна странам Евросоюза 400 миллиардов евро.

Мы поговорили с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и пришли к соглашению, что не должны втягивать в конфликт между собой третьи страны. Несмотря на это, на прошлой неделе он посетил США и высказался против Турции в Сенате, заявив: «Не отдавайте F-16 Турции». Мы собирались провести заседание Стратегического совета в этом году, но для меня больше нет Мицотакиса. Я никогда не соглашусь на встречу с ним, потому что мы работаем с честными политиками, которые держат свое слово. Пусть теперь Мицотакис думает сам.

Фото: tccb.gov.tr

Мы заявили, что считаем неприемлемыми антитурецкую политику в подходах обеих стран — Швеции и Финляндии, особенно с их плохой репутацией в этом вопросе. Вот что террористические организации PKK-YPG, DHKP-C сделали с плакатами лидеров движения на улицах Стокгольма буквально несколько дней назад, они погуляли (террористические организации PKK/YPG и DHKP-C прошли маршем по улицам Стокгольма с плакатами с изображением их лидеров — прим.ред.). Я звоню: мистер Андерссон, смотрите, что вы мне говорили? А вот, террористы ходят по улицам Стокгольма, выкрикивая свои лозунги, а ваша полиция берет их под свою защиту. Разве они не проводят подобные демонстрации на улицах Германии? Под чьей защитой они это делает? Они делает это под защитой немецкой полиции. Но когда видишь, как кто-то из наших граждан иногда ошибается, немецкая полиция чуть ли не валит их на землю, причиняя нестерпимую боль. На самом деле они делают это с 15-16-летней турецкой молодежью, турецкими детьми. После всех этих событий некоторые из нас до сих пор пребывают в шоке. Вы идете рука об руку с террористами!

Мы знаем свою работу, поэтому знаем, как предпринять необходимые шаги. Мы сказали, что эти страны должны сделать выбор: продолжить поддерживать террористические организации или отказаться от этого и тогда надеяться, что Турция скажет «да» их членству в НАТО, но они должны доказать, что способны на это.

Здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть. Те, кто защищает террористов, оказывая всевозможную поддержку террористическим организациям, представляющим угрозу для Турции, должны прежде всего отказаться от своего незаконного, легкомысленного и высокомерного отношения, которое они проявляли против нас в прошлом. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Турция внесет свой вклад, когда мы увидим конкретные изменения. Тем временем мы начинаем предпринимать новые шаги в начатой нами работе по созданию безопасных зон в радиусе 30 километров вдоль наших южных границ. Наиболее опасные пограничные районы для нашей страны — в приоритете. Надеемся приступить к этой работе, как только наши турецкие Вооруженные силы, разведка и силы безопасности завершат свою подготовку.

На заседании Совета национальной безопасности, которое состоится в четверг, мы подробно рассмотрим эти вопросы и примем решения. Мы проведем необходимые переговоры и сделаем все необходимое для начала этой работы. В процессе мы увидим, кто уважает вопросы безопасности нашей страны, а кто преследует лишь собственные интересы, и мы сделаем это ориентиром в нашей будущей политике.

«Участие в космической гонке для Турции не роскошь, а обязанность»

Моя дорогая нация, моя дорогая молодежь, около года назад я объявил о нашей национальной космической программе с этой трибуны для Турции, которая анонсировала свои планы в области освоения космоса. Я обращаюсь к нашим молодым людям, которые сейчас смотрят на нас со своих экранов, я поделился с вами 10 амбициозными, но обоснованными целями, которые мы поставили для защиты прав и интересов нашей страны в космосе, соответствующих Турции и нашей цивилизации. Мы продвигаемся шаг за шагом к нашим целям, начиная с достижения Луны и до создания космической экосистемы, от установления постоянных международных партнерских отношений до развития человеческих ресурсов.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами важным объявлением, касающимся одной из наших целей. Мы теперь очень хорошо знаем, что политическая независимость в мире проходит через независимость технологическую. Как Турция, мы работаем над подготовкой необходимых кадров для установления нашей технологической независимости, создания инфраструктуры и системы, а также повышения осведомленности в этой области.

Мы строим Турцию, активно развивающуюся во всех областях технологий, определяющих мировой порядок, от обороны до обрабатывающей промышленности, от исследований и разработок до информатики. В этом плане участие в космической гонке для Турции не роскошь, а обязанность. Для того чтобы быть пионером в области технологий, нам необходимо получить заслуженную долю опыта в области космоса.

Каждая цель, которую мы достигнем в рамках Национальной космической программы, станет пробным камнем успеха Турции в новом столетии. Помните, мы смотрели космическую гонку поколения стран по черно-белому телевизору в Турции? С видением национального технологического движения мы хотим, чтобы турецкая молодежь была ведущим участником космической гонки. Поэтому сегодня мы вместе шагнем к историческому моменту и новому рубежу нашей страны.

Я уверен, знаю это через представителей прессы в этом зале, через всех моих друзей-министров, многие люди мечтали полететь в космос с раннего возраста, и до сих пор есть те, кто мечтает. Да, это время пришло. Мы официально начинаем процесс отправки гражданина Турции на Международную космическую станцию в рамках нашей Национальной космической программы. Несомненно, это будет национальным долгом. Наш гражданин, которого мы отправим в космос, будет иметь возможность проводить научные тесты и эксперименты, которые он или другие ученые в Турции хотят провести в условиях свободного от гравитации космического пространства. Два кандидата, которые будут выбраны и отобраны из числа заявок, пройдут всю необходимую подготовку для процесса полета в космос в качестве нашего посла науки. По окончании обучения один из этих двух кандидатов будет отправлен на Международную космическую станцию в 2023 году для выполнения исторической миссии.

Несомненно, флаг, который лучше всего подходит для неба, — это красный флаг с полумесяцем. Я верю, что наш друг, который с гордостью будет нести наш флаг в космосе, своими знаниями и опытом станет образцом для подражания для будущих поколений. Будем надеяться, что, как и многие другие новшества, которые пережила Турция, наше правительство сможет оценить честь этого исторического шага для нашей нации. Заранее желаю успехов нашему будущему национальному герою. Слушайте, почему мы до сих пор не забыли Нила Армстронга? Потому что он прошел первым по Луне. Сейчас один из нас уйдет, надеюсь, поколения, которые придут после нас, его не забудут. Желаю, чтобы этот большой шаг пошел на пользу нашей стране, нашему народу, особенно нашей молодежи. С этими чувствами я еще раз приветствую вас всех с любовью и уважением.