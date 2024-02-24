Средства ПВО России сбили два украинских самолета в небе над ДНР

За прошедшие сутки системы ПВО России сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Их поразили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны страны.

За прошедшие сутки средствам ПВО удалось перехватить «умную» бомбу JDAM и два снаряда системы залпового огня Himars. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата

С начала спецоперации ВС России уничтожили украинских 574 самолета, 267 вертолетов, и свыше 13 тысяч беспилотников.

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