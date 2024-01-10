Над Саратовской областью сбили украинский дрон

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня, в ночь со вторника на среду, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.



— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области, — говорится в сообщении.

Как уточняется, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.



realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Вчера сообщалось, что средства российского ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали три человека. Позже министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

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Илина Хакимова