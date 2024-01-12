Фонд «Защитники Отечества» взял на индивидуальное сопровождение 2 500 татарстанских ветеранов и участников СВО

Порядка 2 500 ветеранов и участников СВО, призванных из Татарстана, взяты на индивидуальное сопровождение татарстанского филиала фонда «Защитников Отечества». Об этом сообщила его руководитель Любовь Удачина.

По ее словам, бойцам оказывается помощь в долгосрочной реабилитации после ранений, а здоровым — помощь в трудоустройстве. Один из ветеранов смог получить профессию оператора ЧПУ и устроиться на высокооплачиваемую работу на одном из предприятий Казани.

Но главной проблемой остается получение документов о прохождении службы из воинских частей, отметила она. Ее удается решить после вмешательства сотрудников Фонда.

Представительство государственного Фонда «Защитники Отечества» открылось в Казани в июле прошлого года. Таких учреждений не было ни после войны в Афганистане, ни после большой чеченской компании, сказала Любовь Удачина.

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Луиза Игнатьева