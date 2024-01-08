Российские военные перехватили над Белгородской областью ракету С-200

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для ударов по наземным целям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, попытка Киева атаковать российские объекты была пресечена в 07.00 мск.

Напомним, сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) на территории Белгородской области и в соседних регионах в связи с обстрелами находятся более 100 человек.



Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.



Вчера губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов — наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января.



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Максим Кокунин