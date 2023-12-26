Российские войска получили более 20 млн боеприпасов в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российские вооруженные силы в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов. Такая информация содержится в материалах Минобороны России, пишет «РИА Новости».

В документации указано, что в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, а также 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Кроме того, для средств противовоздушной обороны (ПВО) в текущем году было поставлено свыше 7,2 тысячи зенитных управляемых ракет.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Неделю назад президент России Владимир Путин говорил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Закупки особо востребованной техники для специальной военной операции выросли в семь раз. До конца года в войска поставят 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов