ВСУ потеряли за год свыше 215 тысяч солдат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2023 год потери ВСУ составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Об этом на тематическом селекторном совещании рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

— Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии, — заявил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что эти попытки не изменят ситуацию в зоне боевых действий, а только затянут конфликт. По словам Сергея Шойгу, российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре министр обороны России заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ лишились 383 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также они потеряли 14 тысяч танков, 553 самолета и 259 вертолетов.

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Айрат Назипов