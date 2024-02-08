Россия и Украина обменялись военнопленными
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен Украине передали 100 военнопленных ВСУ.
Как рассказали в Минобороны России, российских бойцов самолетами ВКС доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Всем солдатам оказывают психологическую помощь.
При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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