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Россия и Украина обменялись военнопленными

19:57, 08.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен Украине передали 100 военнопленных ВСУ.

Как рассказали в Минобороны России, российских бойцов самолетами ВКС доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Всем солдатам оказывают психологическую помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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