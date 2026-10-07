Татарстан vs Башкортостан: зарплаты населения разошлись, траты — нет

Анализ экономического развития регионов, различий в уровне доходов и потребительских расходов

Фото: Мария Зверева

За последние годы Башкортостан перевыполнил план по валовому региональному продукту, однако разрыв с Татарстаном по ключевым социально-экономическим показателям не сократился, а по ряду метрик — увеличился, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. В очередной авторской колонке для «Реального времени» эксперт приводит анализ данных по 104 муниципалитетам двух республик, который демонстрирует парадоксальную картину: при разнице в медианной зарплате на 19% траты населения по банковским картам практически совпадают. По мнению спикера, это ставит под сомнение релевантность ВРП как основного ориентира при оценке благосостояния жителей региона.



Другая линейка

Семь лет назад я писал в «Реальном времени», что планы Башкортостана догнать Татарстан по валовому продукту недостаточно амбициозны. Проверять собственный прогноз — занятие рискованное и редко доступное: обычно к тому времени, когда появляются данные, про прогноз уже никто не помнит. Здесь данные есть, и спор можно проверить, и, оказывается, что он с самого начала шел не о том показателе.

ВРП считает, сколько на территории произведено, а не сколько из этого дошло до людей. Чем дольше я работаю с региональной статистикой, тем осторожнее отношусь к сравнениям по этому показателю: он чувствителен к тому, где зарегистрирована крупная компания и почем в этом году нефть.

предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Сама мысль, что валовой продукт и потребление расходятся, не моя. Наталья Зубаревич говорит об этом больше десяти лет: в тюменских округах остается пятая часть произведенного, и потому различия между регионами по потреблению кратно меньше, чем по производству. Доклад Всемирного банка 2018 года показал то же на российских данных, а ее статья 2019 года разводит неравенство по добавленной стоимости, доходам, зарплате и бедности как четыре разные величины. Чего в этих работах нет — счета на уровне муниципалитетов и ответа на вопрос: насколько найденная разница вообще отличается от нуля. Этим я и занялся.

Поэтому я взял 104 муниципалитета двух республик — 43 в Татарстане, 61 в Башкортостане и сравнил их по двум величинам: средняя зарплата из базы муниципальных показателей Росстата и безналичные расходы из открытой выгрузки СберИндекса за 2023—2024 годы — весь период, который выложен открыто. Обе величины взвешены по населению, к обеим посчитаны доверительные интервалы. Одна оговорка важна сразу: СберИндекс не раскрывает, приписывается ли трата к месту покупки или к месту жительства держателя карты. Если к месту покупки, то у городов цифра завышена, а у пригородов занижена на величину маятниковой миграции. На сравнение двух республик целиком это влияет слабо, на сравнение отдельных районов — сильно.

СберИндекс, БДПМО Росстата · 104 муниципалитета двух республик, 2024 год. Равиль Ахтямов / realnoevremya.ru

Сравниваю медианный муниципалитет с медианным — одной и той же статистикой для обеих величин. Зарплата в Татарстане выше на 19 процентов, 65 тысяч против 55, и этот разрыв измерим: интервал от 5 до 32 процентов не накрывает равенство. Официальная средняя по республикам дает близкое и чуть меньшее число — 12 процентов, 75,6 тысячи против 67,6. А расходы по картам у двух медианных муниципалитетов практически совпадают: 21,6 тысячи рублей в месяц в Татарстане против 21,9 в Башкортостане, интервал от минус одиннадцати до плюс одиннадцати процентов накрывает равенство с запасом.

Оговорюсь про зарплату — это начисленная средняя по крупным и средним организациям, малый бизнес в нее не входит. Если взвесить муниципалитеты по населению, разрыв вырастет до 23 процентов — но такая величина взвешена жителями, а не работниками, и тянет ее вверх Казань. Поэтому в тексте я держусь медианы.

Это не то же, что «республики тратят одинаково». Незначимая разница — не доказанное равенство, а признание, что ста муниципалитетов для точного ответа мало. Вывод скромнее и прочнее: зарплату двух республик эти данные различают, а траты — нет, и даже верхняя граница интервала по тратам в восемь раз меньше разрыва в валовом продукте на душу. Что бы ни происходило с производством, на кассе этого не видно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что было обещано и что вышло

В сентябре 2019 года руководство Башкортостана ставило задачу: к 2024 году валовой региональный продукт превысит 2 трлн рублей, ежегодные инвестиции дойдут до 450 млрд. Тогда я написал, что это цели вчерашнего дня: чтобы догонять, нужно целиться в 700 млрд инвестиций в год и долю в 35 процентов ВРП.

План выполнен и перевыполнен. ВРП за 2024 год Росстат оценил в три триллиона — полторы обещанных нормы. Инвестиции в 2025 году — 853 млрд, больше, чем я просил; их доля в валовом продукте поднялась с 17,8 до 27 процентов — ровно тот уровень, на котором Татарстан был в 2018 году.

И все же разрыв с соседом не сократился — в рублях он вырос почти втрое, с почти триллиона до двух с половиной. Но рубли здесь разных лет, и честнее смотреть в разах: там отставание сдвинулось с 1,6 до 1,8 раза. Семь лет усилий не сократили даже отношения.

Равиль Ахтямов / realnoevremya.ru

Росстат, Татарстанстат, «Эксперт РА» · ВРП в текущих ценах, 2018—2025

Здесь нужна оговорка, которая касается меня самого. В той статье 2019 года ВРП Татарстана за 2018-й указан как 2,04 трлн рублей, тогда как Татарстанстат насчитал 2,44. Семь лет спустя приходится поправлять не только чужие цифры. Сама же картина показывает, как шатка опора: первую оценку ВРП регионов Росстат публикует через год с лишним после отчетного, и все, что мы знаем про 2025 год, — оценки самих региональных правительств.

Где разрыв гаснет

Валовой продукт на душу различается в 1,85 раза, зарплата — в 1,24, расходы по картам — если вообще, то в 1,06. Первый шаг самый дорогой и объясняется бухгалтерией: ВРП — это оплата труда плюс прибыль плюс амортизация, а в кошелек идет только первое слагаемое. Татарстанское преимущество создано капиталоемким производством, где на рубль добавленной стоимости приходится мало зарплаты. Грубая прикидка дает фонд оплаты труда около половины ВРП у Башкортостана и около трети у Татарстана, но в рублях на жителя картина обратная: 380 тысяч в год в Башкортостане против 460 в Татарстане. Доля выше, масса ниже — в этом весь сюжет. Смещение у этой прикидки известное: неформальная занятость завышает башкирскую долю сильнее, чем татарстанскую, так что разрыв в долях может быть меньше названного.

Второй шаг виден в одном числе. В медианном муниципалитете Башкортостана на карту уходит 40 копеек с рубля зарплаты, в татарстанском — 33. Числитель и знаменатель здесь про разные множества людей: траты по всем жителям, зарплата по занятым в крупных и средних организациях, так что это пропорция, а не бюджет домохозяйства. При более высоком доходе большая его часть уходит в сбережения и ипотеку, а не на кассу. Называть это утечкой неправильно: сбережение — тоже благосостояние, просто его не видно в том измерителе, которым я пользуюсь.

И одна поправка, которая работает против моего же тезиса. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году в Башкортостане выше на четыре процента, и так устойчиво с середины нулевых. Значит, в товарах, а не в рублях разрыв не гаснет, а растет примерно до десяти процентов. Точнее сказать нельзя: внутрироссийского индекса покупательной способности никто не публикует. Итог все равно один: в номинальных рублях траты почти равны, в товарах разрыв около десяти процентов — и это восемь раз меньше разрыва в валовом продукте на душу.

Три объяснения, которые не выдержали проверки

Во втором полугодии 2024 года расходы просели — и в Башкортостане, и в Татарстане. Я проверил три очевидных объяснения, и ни одно не подтвердилось.

Проезд. С 3 июня 2024 года в Уфе и Стерлитамаке проезд подорожал на четверть — с 33 до 41 рубля, после двух лет без изменений; Казань повышала тариф мягче и в январе. Но транспортные траты в двух башкирских городах после июня не отличаются от трат в городах того же размера по стране.

С 3 июня 2024 года в Уфе и Стерлитамаке проезд подорожал на четверть — с 33 до 41 рубля, после двух лет без изменений; Казань повышала тариф мягче и в январе. Но транспортные траты в двух башкирских городах после июня не отличаются от трат в городах того же размера по стране. Паводок. Июльское наводнение затронуло несколько районов. На средние по республике расходы это повлиять не могло просто по весу.

Июльское наводнение затронуло несколько районов. На средние по республике расходы это повлиять не могло просто по весу. Онлайн. Версия, что траты перетекли на маркетплейсы, тоже не работает: в 2024 году расходы на маркетплейсах росли быстрее общероссийского темпа в обеих республиках, в Башкортостане даже заметнее.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зато работает другое объяснение, и связано оно с решением, принятым не в Казани и не в Уфе: ключевая ставка 18 процентов в июле, 19 — в сентябре, 21 — в октябре. Регионы различаются не собственными решениями, а чувствительностью к общему решению. Простое объяснение — что Башкортостан сильнее завязан на малый бизнес — не работает: доля занятых в малом и среднем бизнесе там как раз ниже, 35 процентов экономически активного населения против 41 в Татарстане. Дело не в размере этого слоя, а в том, чем он живет: выдачи башкирскому малому бизнесу в 2024 году упали на 17,5 процента при росте кредитования крупного на 23,5, а просрочка по кредитам малого бизнеса в республике растет и к весне 2026 года почти вдвое превышает татарстанскую. Это гипотеза, а не доказательство: чтобы ее проверить, нужна отраслевая структура кредитного портфеля, которой в открытом доступе нет.

И еще одна проверка, которую стоит назвать, хотя результат вышел не тот, которого я ждал. Если взять те же группы муниципалитетов и посмотреть на второе полугодие 2023 года, просадка обнаружится и там: минус 1,3 пункта у Башкортостана, минус 2,8 у Татарстана. Значит, часть осеннего охлаждения — свойство сезона и самой меры, а не решений Банка России. В 2024-м у Башкортостана просадка стала вдвое глубже, у Татарстана осталась примерно той же, но разница между республиками незначима ни в том году, ни в этом. Различить республики по глубине просадки эти данные не позволяют ни в одном году; заметно разошлись годы, и то только у Башкортостана.

Что было дальше

Месячные данные по муниципалитетам заканчиваются декабрем 2024 года, но годовая статистика показывает то, чего в них не видно. В 2024 году Башкортостан рос быстро: прирост — 7,3 процента, по оценке Росстата. В 2025-м он практически остановился: ВРП в 3,2 трлн рублей при росте на одну десятую процента, промышленное производство — минус 2,8. У Татарстана за тот же год 5,73 трлн и плюс 2,9 процента. Оценка роста Башкортостана за 2025 год менялась трижды: в августе ждали плюс 3,6 процента, в октябре опустили до 1,9, по факту вышла одна десятая.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Инвестиции расходятся еще резче. В 2025 году в Татарстан вложили 1,67 трлн рублей, в Башкортостан — 853 млрд, почти ровно вдвое меньше. В первом полугодии 2026-го, когда инвестиции по стране упали почти на десять процентов, Татарстан стал первым в Приволжском округе и третьим в России по объему вложений, а Башкортостан — семьдесят восьмым в стране с минусом в 36 процентов. Оговорюсь: промышленное производство республики в те же месяцы отыграло падение и прибавило 6,7 процента.

Дефицит бюджета в этот счет записывать нельзя — во всяком случае, не так прямо. 2026 год сводится с дефицитом у обеих республик, и у Татарстана он даже больше: 30,9 млрд против 22,5 у Башкортостана, хотя к доходам меньше — пять процентов против семи. Республика, которая никого не догоняла, получила счет крупнее. На этом фоне и надо читать башкирские цифры: впервые за шесть лет снижаются и доходы, и расходы, ЖКХ — минус 27 процентов, здравоохранение — минус 16, образование — минус 10.

Различается устройство. У Татарстана доходы за год подняли на 48,7 млрд, расходы — на 65,7, налог на прибыль организаций пересмотрели вверх на 14,7: дефицит там вышел из решения тратить быстрее, чем растут поступления. У Башкортостана доходы 316,2 млрд против 338,7 млрд расходов, а налог на прибыль в проекте бюджета — 51,3 млрд, падение в 1,4 раза, то есть примерно минус двадцать миллиардов. Почти весь дефицит республики — это выпавшая прибыль корпораций после двух лет ставки под двадцать процентов, беда общероссийская и к планам по ВРП отношения не имеющая. Слово одно, экономика противоположная: у соседа дефицит — выбор, здесь — вычет.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Догоняющий рост, стало быть, не счет оплатил, а проиграл тест на устойчивость. Модель, выстроенная вокруг крупного производства, дает валовой продукт и вместе с ним узкую налоговую базу: 51,3 млрд налога на прибыль против 90,4 млрд НДФЛ, несколько плательщиков, никакого запаса на случай плохого года. Когда прибыль посыпалась у всех, закрывать оказалось нечем. В июне 2026-го республика продала «Роснефти» 6,36 процента уставного капитала «Башнефти» за 14,8 млрд, в августе объявила о продаже остатка: постоянный дивидендный актив ушел на дыру одного года. Объяснение властей республики прямое — при недостатке средств естественно продавать то, чем владеешь, поскольку заимствования на рынке дороги.

И еще одна цифра, которая в споре о догоняющем росте весит больше всех остальных. На 2026 год на выравнивание бюджетной обеспеченности Башкортостану назначено 30,2 млрд рублей — в полтора раза больше годового дефицита республики; Татарстан в этом распределении не участвует. Механизм работает, как задуман, и в заметном размере. Но разрыв в том, что доходит до жителей, он не закрывает — и не должен: выравнивают бюджетную обеспеченность, а не доходы людей. Это разные задачи, и вторую в России пока никто не ставит.

Что считать, кроме ВРП

Семь лет назад я спорил о темпе и был прав только наполовину. Цели действительно были занижены, но сам показатель был выбран неверно — это видно по тому, что рекомендацию выполнили, а разрыв вырос. Заодно выяснилось, что тезис о чрезмерной концентрации вокруг Уфы данные не подтверждают: разрыв между богатыми и бедными районами шире у Татарстана: верхние десять процентов муниципалитетов тратят вдвое больше нижних десяти, в Башкортостане — в 1,8 раза, и интервал этой разницы не накрывает ноль. Концентрация — черта татарстанской модели, а не болезнь Башкортостана.

Отменять ВРП не нужно — один из пяти показателей ниже из него же и считается. Его нужно перестать читать один:

Показатель Где брать Медианная зарплата выборочное обследование заработков, раз в два года Доля оплаты труда в ВРП считается из двух публикуемых рядов Первичный доход домохозяйств региона региональных счетов в России нет; в ЕС и США публикуется Медианные расходы на душу открытая выгрузка СберИндекса Разброс между муниципалитетами там же либо из БДПМО

Третьего показателя в России не считают вовсе, и это не мировой пробел: статистика США пересчитывает доход с места работы на место жительства отдельной статьей, Евростат ведет региональные счета домохозяйств. У нас региональная статистика кончается на ВРП.

И в федерациях, и в унитарных государствах подоходный налог обычно платится по месту жительства, а выравнивание строится на налоговой базе территории; в Швеции взнос в общий котел платят пятнадцать коммун из двухсот девяноста. В России НДФЛ по пункту 7 статьи 226 Налогового кодекса платится по месту учета работодателя — и Уфимский район с Тукаевским финансируют бюджеты Уфы и Челнов, куда их жители ездят работать. Последнюю попытку это изменить Госдума отклонила в 2025 году.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Спор 2019 года я проиграл дважды. Цели тогда действительно были занижены — но план перевыполнили, а разрыв не сократился, и значит, спорить надо было не о темпе, а о том, что считать. Башкортостан отдает зарплате около половины произведенного, Татарстан — около трети, и житель Татарстана все равно получает больше. Дело не в том, какая доля достается труду, а в том, от какой величины эта доля берется.

Дотацией такую задачу не решают: 30,2 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности идут в республику, которая на тот же год режет ЖКХ, здравоохранение и образование. А проверить, сокращается ли разрыв там, где он важен, в России пока нечем: медианную зарплату по регионам считают раз в два года, первичного дохода домохозяйств не считают вовсе, а единственный помесячный ряд про потребление принадлежит банку, который не раскрывает, к чьему району приписывает покупку. Пока измеритель такой, любой отчет о догоняющем росте останется отчетом о валовом продукте — то есть о том, что произведено, а не о том, что дошло.

