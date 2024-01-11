Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Сегодня, 11 января, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей, — говорится в сообщении.

При этом, как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, над регионом за ночь сбили два БПЛА:

— Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет, — обратил внимание он.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, взрыв дрона произошел над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

— В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, — уточнил он.



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Илина Хакимова