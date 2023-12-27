В России продлили запрет на вывоз ряда товаров и оборудования до конца 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство России продлило запрет на вывоз ряда товаров и оборудования еще на два года — до конца 2025-го, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Запрещается вывозить во все зарубежные страны технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла. Исключение — вывоз в государства — члены Евразийского экономического союза.

Ограничения не распространяются на образцы медицинских изделий, которые ранее ввезли в Россию для государственной регистрации. Запрет на действует на холодильное оборудование, отдельные виды насосов и ряд категорий судов.

Постановление также продлевает до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран — это семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Перечень временно запрещенных к вывозу из товаров и оборудования Кабмин определил в марте 2022 года. В ноябре того же года запрет продлили.

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Маргарита Головатенко