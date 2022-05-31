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Чак-чак, чай и четыре тонны меда: из Казани отправился 12-й по счету гуманитарный груз

21:45, 31.05.2022 1 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Чак-чак, чай и четыре тонны меда: из Казани отправился 12-й по счету гуманитарный груз

Сегодня из Казани отправился 12-й по счету гуманитарный груз для жителей освобожденных территорий Украины. В составе — продуктовые наборы, в которые входят крупы, масло, тушенка, кондитерские изделия, чак-чак, чай, средства личной гигиены, наборы с бытовой химией, постельные принадлежности, детские и взрослые памперсы, детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности, бытовая техника (микроволновки, чайники, термопоты), одноразовая посуда. Пчеловоды Татарстана собрали всей республикой почти 4 тонны меда.

Видео: Камиль Исмаилов

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комментарии

  • Анонимно 15:55
    Спасибо за помощь Донбассу. Спасибо "Единой России".
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