Чак-чак, чай и четыре тонны меда: из Казани отправился 12-й по счету гуманитарный груз
Сегодня из Казани отправился 12-й по счету гуманитарный груз для жителей освобожденных территорий Украины. В составе — продуктовые наборы, в которые входят крупы, масло, тушенка, кондитерские изделия, чак-чак, чай, средства личной гигиены, наборы с бытовой химией, постельные принадлежности, детские и взрослые памперсы, детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности, бытовая техника (микроволновки, чайники, термопоты), одноразовая посуда. Пчеловоды Татарстана собрали всей республикой почти 4 тонны меда.
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