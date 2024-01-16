Добровольцев СВО приравняют к контрактникам в вопросах страхования жизни и здоровья

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому добровольцы, участвующие в СВО, будут приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам в вопросах страхования жизни и здоровья.



Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, права всех участников СВО необходимо защитить в равной степени и это не должно зависеть от того, призваны они по мобилизации, являются кадровыми военными или пошли на фронт добровольцами. Закон распространится на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации.

Страховая выплата из федерального бюджета при получении ранения составит до 313 тыс. рублей, при наступлении инвалидности — до 2,3 млн рублей. В случае гибели выплата семье составит 3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко