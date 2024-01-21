Над Смоленской областью уничтожили три украинских беспилотника
В воскресенье, 21 января, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по нескольким регионам России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.
— Около 1.30 мск <...> Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.
Еще один украинский БПЛА уничтожили над регионом ранее в субботу в 23.50 мск. Помимо этого, ранее сообщалось, что поздно вечером украинский беспилотник сбили в Тульской области.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым