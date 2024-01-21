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Над Смоленской областью уничтожили три украинских беспилотника

08:20, 21.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

В воскресенье, 21 января, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по нескольким регионам России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

— Около 1.30 мск <...> Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.

Еще один украинский БПЛА уничтожили над регионом ранее в субботу в 23.50 мск. Помимо этого, ранее сообщалось, что поздно вечером украинский беспилотник сбили в Тульской области.

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Илина Хакимова
Происшествия
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