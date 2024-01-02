Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по 3 млн рублей

Родственникам погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 млн рублей, а пострадавшим, получившим средний или тяжкий вред здоровью — по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.



По его словам, такие же суммы выплачивают военнослужащим, погибшим и получившим ранения в ходе специальной военной операции. Выплаты произведут после окончания новогодних и рождественских выходных.

Первую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

Число погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 25, из них пятеро — дети.

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Маргарита Головатенко