Politico: США и ЕС меняют стратегию по Украине

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Власти США и Евросоюза начали менять свою стратегию по конфликту на Украине. Как пишет газета Politico, руководители западных стран откажутся от позиции «тотальной победы над Россией». Вместо этого они хотят укрепить позиции Киева с перспективой территориальных уступок Москве.

По данным издания, на такое решение чиновников привело провальное контрнаступление Украины. Уточняется, что в Белом доме уже начали обсуждать варианты мирных переговоров, при этом администрация американского лидера Джо Байдена «не может публично отступить из-за политического риска».

— Единственный способ закончить этот конфликт в конечном итоге — это переговоры, — сказал один из чиновников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время собеседник издания подчеркнул, что переговоры не начнутся в ближайшее время.

Неделю назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Он напомнил, что они закончились полтора года назад, когда киевский режим, по указанию Великобритании, отказался от дипломатического урегулирования. Позднее Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.



Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч солдат убитыми и ранеными во время контрнаступления. Оно началось 4 июня.

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Айрат Назипов