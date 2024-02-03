ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске — мирные жители оказались под завалами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске — под завалами могут находиться несколько десятков мирных жителей. Три человека оказались ранены, сообщил в telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.



— Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию, — написал он.

На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Пострадавших пытаются спасти с помощью спецтехники.

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Маргарита Головатенко