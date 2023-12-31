Российские ПВО сбили три беспилотника над Ростовской областью

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня около 17:40 над территорией Ростовской области средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

— 31 декабря около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны России перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской Народной Республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области, — заявили в пресс-службе Минобороны страны.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что сегодня около 17:40 над территорией Ростовской области средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА.

Напомним, вчера был атакован Белгород. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка. К сегодняшнему дню стало известно, что число жертв достигло 24 человек. Еще 109 пострадавших остаются в больницах города, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.



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Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

Галия Гарифуллина